聲夢傳奇2｜陳昊廷大比數撼贏大熱　趙紫諾聲帶發炎壓力爆煲狂喊

《聲夢傳奇2》昨晚(30日)播出團戰第二輪,紅隊總監郭偉亮(Eric Kwok)率領的Gin Lee(李幸倪)、泳兒(Vincy)、林奕匡(Phil)對決藍隊總監陳奐仁(Hanjin)率領的布志綸(Alan)、林二汶及JW(王灝兒)。出場學員有紅隊Jason陳晉軒《如果可以》VS藍隊Maggie趙頌宜《我不好愛》、紅隊Sabrina趙紫諾《人質》VS 藍隊Timothy陳昊廷《垃圾》,以及藍隊蕭呈謙Nicole《偶遇》。

紅隊Sabrina趙紫諾《人質》VS 藍隊Timothy陳昊廷《垃圾》最為吸睛。(節目畫面)

趙紫諾獻唱張惠妹的《人質》。

雖然表現不及上一首出戰歌曲《說散就散》,仍贏得好評。

被封為「聲夢大魔王」的Sabrina因為病足一星期兼聲帶發炎,綵排期間明顯欠自信,更被發現於開場前在化妝間壓力爆煲致爆喊。最終Sabrina順利完成演出,雖然表現不及上一首出戰歌曲《說散就散》,仍贏得好評包括「唱出立體感」、「表達出的情緒仔細兼有對比感」。

至於事前遭導師JW狠批的Timothy,則發揮超水準表現,展示超強低音實力,更「垃圾」上身唱出頹廢哀怨感,獲評審封為「悲情王子」、「有畫面」兼「蕩氣迴腸」;JW更是滿意得眼泛淚光:「佢成日畀到驚喜我,一係就令我好嬲,一係令我好驕傲。我哋設計咗呢首歌由最低去到最高係升咗五度嘅,咁就可以畀佢發揮所有嘢。佢所有嘢都好恰當,I Am So Extremely Proud of You!」

向來被導師二汶視為「掌上明珠」的Nicole,則因年紀尚幼獻唱《偶遇》時遭JW笑指欠缺「期待感」,並以「美食誘導法」幫Nicole投入感情,而二汶則找來師姐Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美及Windy詹天文向Nicole傳授比賽心得。最終Nicole以超甜美聲線及表情完成表演,雖然水準有待改善,但網民均大讚她靚女兼有潛質,二汶更直指Nicole有昔日日本少女偶像的清純及甜美氣質。