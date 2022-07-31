聲夢傳奇2｜陳昊廷大比數撼贏大熱　趙紫諾聲帶發炎壓力爆煲狂喊

《聲夢傳奇2》昨晚（30日）播出團戰第二輪，紅隊總監郭偉亮（Eric Kwok）率領的Gin Lee（李幸倪）、泳兒（Vincy）、林奕匡（Phil）對決藍隊總監陳奐仁（Hanjin）率領的布志綸（Alan）、林二汶及JW（王灝兒）。出場學員有紅隊Jason陳晉軒《如果可以》VS藍隊Maggie趙頌宜《我不好愛》、紅隊Sabrina趙紫諾《人質》VS 藍隊Timothy陳昊廷《垃圾》，以及藍隊蕭呈謙Nicole《偶遇》。

紅隊Sabrina趙紫諾《人質》VS 藍隊Timothy陳昊廷《垃圾》最為吸睛。（節目畫面）

趙紫諾獻唱張惠妹的《人質》。

雖然表現不及上一首出戰歌曲《說散就散》，仍贏得好評。

被封為「聲夢大魔王」的Sabrina因為病足一星期兼聲帶發炎，綵排期間明顯欠自信，更被發現於開場前在化妝間壓力爆煲致爆喊。最終Sabrina順利完成演出，雖然表現不及上一首出戰歌曲《說散就散》，仍贏得好評包括「唱出立體感」、「表達出的情緒仔細兼有對比感」。

至於事前遭導師JW狠批的Timothy，則發揮超水準表現，展示超強低音實力，更「垃圾」上身唱出頹廢哀怨感，獲評審封為「悲情王子」、「有畫面」兼「蕩氣迴腸」；JW更是滿意得眼泛淚光：「佢成日畀到驚喜我，一係就令我好嬲，一係令我好驕傲。我哋設計咗呢首歌由最低去到最高係升咗五度嘅，咁就可以畀佢發揮所有嘢。佢所有嘢都好恰當，I Am So Extremely Proud of You！」

向來被導師二汶視為「掌上明珠」的Nicole，則因年紀尚幼獻唱《偶遇》時遭JW笑指欠缺「期待感」，並以「美食誘導法」幫Nicole投入感情，而二汶則找來師姐Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美及Windy詹天文向Nicole傳授比賽心得。最終Nicole以超甜美聲線及表情完成表演，雖然水準有待改善，但網民均大讚她靚女兼有潛質，二汶更直指Nicole有昔日日本少女偶像的清純及甜美氣質。