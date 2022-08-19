林家謙演唱會│大會回覆傳媒九頂查詢：台前幕後得到雙倍保障

林家謙今晚(19號)舉行首場演唱會

MIRROR 演唱會意外發生後，網民都非常緊張林家謙演唱會的安全問題，究竟會不會刪走所有吊在高空的裝置?而又有什麼安排?台前幕後的又有什麼保障，大會綜合傳媒所有問題，一次過回應，以下是大會回應全文:





Mirror意外後，林家謙是第一個踏入紅館再開騷歌手。以下是綜合各傳媒朋友連日來的關心問侯及希望了解我們今次遇上什麼改動及困難等等問題，一次過回答。

作為意外後第一個重返紅館的演唱會, 你們因應康文署要求，舞台設計或安排上作出了什麼改動？

因應香港特別行政區政府 新聞公報（八月一日）

在調查報告未完成之前，需實施以下的「短期措施」，直至另行通知，讓表演者及工作人員在安全的情況下進行演出：

1• 要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

2.暫停使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置；

3. 租用人每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。

我們的舞台為全面配合以上短期措施，已重新作出調整及安排。

基於上述(1)及 (2), 林家謙這次刪減了不少升降台設計項目，亦刪走使用懸吊於高空用作擺動旋轉或乘載人員的機械装置。部份為家謙這次演出的獨特設計，都未能呈獻給觀眾。

配合措施之下，很多舞台上的道具，過往可以用升降台或高空懸吊等技術配合節目流程出現，今次迫不得已要長期放於舞台之上，故令部份觀眾位置，欣賞演出時，視線會有短時間的影響，這非我們所願，亦希望觀眾明白及體諒。

2.「短期措施」下 ，對你們的籌劃進度造成什麼影響？

在8月初大會收到政府通知之後，我們已立即作出應變措施。是次改動，令我們增加一倍工作量，尤幸我們的團隊非常專業，所以籌劃進度上沒有太大影響。

3. 改動後的舞台設計需要經康文署審批嗎？如果需要的話，康文署那邊有再提出改動嗎？

改動舞台設計是為配合短期措施。

康文署並不是一個「舞台審批」部門。

有沒有意外發生，每一次演出，我們都必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。所有改動，都是由最舞台工程專業測量師，最後簽署Surveyor Report(測量師報告)為准。今次亦不例外。

4. MIRROR意外之後，主辦方及康文署方面有何聯絡？或巡查？

紅館是屬康文署管核，有沒有意外發生，康文署人員一直都會參予我們整個入場過程，紅館工作人員每日都會在場協助。無論有沒有意外，每次於紅館舉辦演唱會，主辦單位都會與紅館緊密聯絡。

5 康文署在確認交場日期方面有比預期遲嗎？

沒有。林家謙演唱會與紅館的租用合約，檔期由13號開始。13號我們如期進場開始舞台工程建撘。

6. 康文署有沒有在綵排及演唱會期間會派員巡查？

紅館職員全部均屬康文署。所以無論有沒有這次意外發生，多年來紅館都與每個主辦單位合作無間，於我們租用場地之後，提供多方面協助及安排。

重伸紅館是演出場地，並非審查處，不會派員審查。

審查項目是由政府認可專業工程測量師負責。

紅館派員協助，是提供我們演出上的需要。

所以由我們入場開始，紅館職員每天都與我們同在。

7 你們對康文署的安排有何看法及感受？

我們多年來一直與紅館合作無間。多年來大家都是非常好的合作伙伴。所有政府頒令的措施，我們都會盡力配合。合作是常理，與意外無關。

例如疫情期間，我們開演唱會也得因應所有情況，配合政府最新疫情措施隨時改動。今次也是同樣，因應有關方面最新措施，我方盡力配合。

8 是次演唱會有沒有其他相關措施，加強保護表演者及製作人員的安全？

每一次演唱會，我們都做足百份百安全措施，確保台前幕後每一位工作人員的安全。並非今次才加強。

9 是次演唱會的保險承辦有否因事故而受影響？

沒有。反之我們今次因為演唱會的贊助是AIA保險，每位台前幕後工作人員都得到雙倍保障。主辦單位為所有台前幕後工作人員購買保險之外，AIA更每人送多一份保障給我們。