鄭欣宜為新歌《Glitterfalls》親挑舞者　MV換上五大女神造型

香港歌手鄭欣宜（Joyce）完成紅館演唱會後，立即投入炮製新歌《Glitterfalls》。日前拍攝MV，Joyce以「Hot Pink女神」、「閃石女神」、「羅馬女神」、「星空女神」和「戰士女神」等造型配合精心設計的場景，與十位由她親自挑選的舞者合作。她興奮地笑說：「我從未試過有咁多Dancers一齊拍MV，覺得有少少威呀！」

Joyce完成紅館演唱會後，立即推出新歌《Glitterfalls》，更於日前拍攝MV。

今次Joyce在MV中更換上五個造型。

為配合多角度拍攝，由綵排走位到正式，「戰士女神」造型的Joyce與舞者們，雖然連續跳了無數次，但大家的精神狀態非常好，愈跳愈起勁，小休時有說有笑。Joyce說：「今次由合作已久嘅Ali排舞，最開心係，自從6月紅館『Between Us演唱會』後，我哋就立即計劃今次《GLITTERFALLS》嘅舞蹈，我哋親自挑選每一位舞者，每位都有個人風格，逐個細看時好正，夾埋一齊整體亦好好睇，令我感到驕傲。每位都可以喺呢隻舞盡情發揮，而我自覺喺跳舞方面亦有少少進步。（今次舞步複雜咗好多，練咗好耐？）一齊練就唔係好耐，但我自己喺屋企成日練習，就算出外做其他工作都抽空對鏡不斷練習。我好鍾意啲舞步，好襯首歌。」

Joyce解說新歌歌名《Glitterfalls》有「灑金粉」的意思，她說：「我好鍾意閃亮亮嘅嘢，例如金粉、珠片、閃石、閃粉，感覺好似Magic（魔法）。我希望藉著呢首歌，提醒大家擁抱屬於自己獨有嘅Magic。多謝陳詠謙為呢首歌填上好美麗嘅詞，好貼近我腦海中呢首歌想表達嘅意思。」

除了歌曲、詞和舞蹈令Joyce滿意，她在MV的多款造型和場景，都令她非常興奮，她笑說：「我都唔明點解可以喺短短十幾小時轉咗咁多造型和場景？今日真係好多靚衫，依家我身上呢件Hot Pink（亮粉紅）係我非常喜愛嘅顏色。而另一款黑色衫褲，全身貼滿閃石，就連頭飾都係閃亮亮，仲有件披肩，感覺好似Super Hero，而全個布景都係毛毛，好特別。仲有一個場景樓底特別矮，營造迫爆出嚟嘅感覺，有少少羅馬女神感覺，配埋我金色look，四位女Dancers就白色Look，整體感覺好高貴！」