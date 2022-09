電音介紹｜從Hip Hop走到電子舞曲世界的Trap

韓國女團BLACKPINK相隔2年推出全新作品《PINK VENOM》,是9月新專輯《Born Pink》的頭炮作品。而更令香港歌迷為之興奮的,是BLACKPINK早前宣佈即將舉行世界巡迴演唱會,而時間表中可以見到2023年1月13至14日將會有香港站,令到本來已受疫情影響而渴望觀看外國演唱會的歌迷更加期待。韓團音樂在過去數年於亞洲以至國際音樂市場的流行程度有增無感,在香港尤以疫情前最為炙熱。普遍韓團的音樂都是電子舞曲,提供空間讓他們編排各種舞蹈從而增加歌曲的觀賞性。不過,一般人卻經常詬病韓團音樂感覺很一式一樣,若要考究箇中原因,便要從他們所選取的音樂類型開始了解。

BLACKPINK闊別多時回歸,早前現身2022 MTV Video Music Awards並演出新曲《PINK VENOM》,成為首隊於MTV VMA演出的韓國女團。成員Lisa憑個人作品《LALISA》奪得「最佳K-Pop大獎」。

Trap是K-pop的主要曲風之一

韓團的舞曲中,Trap(嚴格來說是EDM Trap)的類型佔一大部份。以BLACKPINK為例,早期的作品都遊走與不同風格,直至2018年的《DDU-DU DDU-DU》便確立了屬於她們的Trap風格作品,2019年《Kill This Love》EP中的Remix版本更將EDM Trap的風格推得更極致。BLACKPINK其後的大熱作品《Kill This Love》和《How You Like That》都有濃烈的EDM Trap味道,最新單曲《PINK VENOM》的最後一段Drop亦充分展現BLACKPINK的標誌性聲音。

數到將外國的Trap或EDM Trap風格帶進韓國的音樂人,G-Dragon便是其中一位貢獻者。2012年《One of a Kind》中的《Crayon》,主歌(verse)部份他便小試牛刀放入一段Trap。直至2014年G-Dragon與TaeYang的《Good Boy》以及BIGBANG 2015年的《BANG BANG BANG》便是切切實實的EDM Trap作品,細聽兩首歌的副歌或Drop段落,就能感受到EDM Trap的重低音,音色上帶點「Dirty」,節奏有點放慢變得搖曳,讓人想跟著歌曲舞動。由於EDM Trap的氛圍、結構、聲音選擇都有一種特定模式,令每首歌驟聽之下都有種似層相識的感覺。究竟這種與韓團相輔相成的Trap或EDM Trap從何而來?

G-Dragon早於2012年已將Trap元素滲進他的歌曲當中,2013年專輯《COUP D’ETAT》更邀請當紅的Trap製作人Diplo和Baauer合作專輯同名歌曲《COUP D’ETAT》,以「革命」命名專輯表達他渴望在音樂上帶來新衝擊。2016年Baauer的單曲《Temple》亦邀請G-Dragon合作。

Trap:原指黑人社區的毒品交易場所

Trap這個字在成為音樂類型之前,是美國南部阿特蘭大市的一個俚語,意思是毒品交易的地方,這種場所又稱Trap House。當時美國南部地大脈博,很多棄置房屋座落於不顯眼的位置,為毒販提供一個交易的絕佳場所。當時美國的社區充斥著各種地下交易,成為落後地區黑人的成長環境。至於為何用Trap去代表這個空間,有一說法是凡沾染毒品,人生就從此被困在它的陰霾下;另一方面若然因毒品被捕,你的人生被關進監牢也是一種Trap。

位於美國阿特蘭大市的Trap Music博物館,沒有冠冕堂皇的大門,外觀平淡簡樸,卻保留了「Trap House」的原意。內裏的裝修和擺設都展示了Trap音樂背後的文化生活,並重現Trap Rapper T.I.的儲物室。

對於90年代的美國南部黑人,Trap就是他們街頭生活的寫照,因此不難發現Rapper的詞都主要圍繞毒品、錢、暴力。當時在作品中提及毒品交易等內容的歌曲,該位Rapper會被稱為Trap Rapper。阿特蘭大出生的美國Rapper T.I.在2003年推出專輯《Trap Muzik》,被認為是將音樂冠上「Trap Music」這個名稱的先驅音樂人。他在專輯訪問中提及過,從前Trap並不是一種音樂類型而是一種生活模式,一種他自小經歷的生活。他希望透過這張專輯讓聽眾知道像他一樣的人是在經歷怎樣的人生,在聽完這張專輯後能稍為感受和明白這一撮人的心路歷程。

Trap:出生和成長於Hip Hop的世界

雖然Trap在千禧年代才正式被定性為一種音樂類型,但這個字早在90年代初已經出現於Hip Hop作品中,例如阿特蘭大的Hip Hop組合Goodie Mob在1995年的歌曲《Thought Process》。由此可理解,Trap是在Hip Hop的世界中蘊釀多年才自立門戶的一種子類型。上文提及的T.I.以至Gucci Mane和Young Jeezy是三位經常被稱為Trap的開山祖師,除了T.I. 2003年的專輯《 Trap Muzik》,Gucci Mane 2005年的《Trap House》和Young Jeezy 2005年的《Trap Star》也是頭一批打著Trap旗號的Hip Hop作品,成為千禧年代美國南部Hip Hop文化中代表著Trap的三巨頭。

T.I.(左)、Young Jeezy(中)、Gucci Mane(右)被稱為阿特蘭大Trap的三巨頭,在推動Trap的發展有舉足輕重的地位。

Hip Hop是一種表達現實的音樂,而Trap就是窮人世界的呈現。但坦白說,提及毒品、暴力等議題的Hip Hop作品在Trap出現以前已經存在。所以除了文化層面,Trap在音樂層面也有它的特性。首先整個氛圍很「Dirty」很壞,速度一般介乎115-170 BPM,用上合成器配上重低音外,歌曲採用經典鼓機Roland TR-808的音色。而密集的Hi-hat亦是Trap最鮮明的元素之一,而且會以三連音的方式出現。

在7月專欄介紹House音樂時都有提及過這部電子樂器。TR-808鼓機由日本品牌Roland製造。由於鼓聲被批評過於人工化,1980年問世時在主流音樂圈銷情一般,導致價格下跌,卻意外成為一眾獨立音樂製作人能負擔得起的樂器。其後常見於各類電子舞曲和Hip Hop音樂。

另一方面,一般4/4拍的歌曲,Kick落在第1和第3的拍點(Beat),而Snare則落在第2和第4的拍點。當製作人將拍點的節奏放慢,單純聽著Kick和Snare去數會是一首較慢的音樂,但當音樂其他部份加快一倍,例如Hi-hat和人聲等,按著Rapper的說唱速度去數BPM便會快一倍,Snare的落點則會由第2變成第3,這種製作方式稱為Half-time。在緩慢的節奏基礎上,歌曲擁有更多空間讓Rapper和Trap的標誌性密集Hi-hat去發揮。

The Notorious B.I.G.在1997年推出的《Notorious Thugs》雖然算不上是一首Trap,但當中卻能清楚聽到Half-time的運用以及Hi-hat與Rap的三連音處理。若然你有興趣嘗試這個數拍子遊戲,可以先按歌曲的Kick和Snare的鼓點數「1、2、3、4」,然後再按Rap的速度數「1、2、3、4」,便能感受兩者的速度差異。

製作人:每一首音樂背後的靈魂人物

雖然Trap三巨頭T.I.、Gucci Mane和Young Jeezy是三位來自阿特蘭大市的Rapper,但每首作品的靈魂人物除了鎂光燈下的表演者,更重要是背後容易被忽略的製作人。顧名思義,他們就是當初把Trap製作出來的音樂人。其中一位是Shawty Redd,現今常見Trap風格的Hi-hat模式,最早出現於他為Drama製作2000年的Hip Hop專輯《Causin’ Drama》。

當時Drama帶著歌曲的想法去找Shawty,連鼓的節奏(drum pattern)也一併準備好。然而,當Drama邊打拍子邊演繹後,Shawty在編寫時發現歌曲未如理想,於事他加重Hi-hat的運用,令歌曲更能帶動身體擺動。專輯推出後1年,Shawty便遇上三巨頭之一的Young Jeezy,在2005年為他製作專輯《Let’s Get It: Thug Motivation 101》。

Shawty Redd曾與Young Jeezy和Gucci Mane合作,被喻為真正創造出Trap的靈魂人物。他嘗試在歌曲中進取地使用Hi-hat,塑造出所謂的「Trap Sound」。

另一邊廂,T.I.夥拍製作人DJ Toomp做出專輯《Trap Muzik》後,繼續合作無間,在2007年憑《What You Know》奪得格林美獎。這一班Trap的先驅者讓Trap逐漸受到主流音樂關注。同時,踏入2010年代後Trap的後起之秀陸續,當中以Lex Luger最為突出。

Lex Luger小時候在教會樂隊擔任鼓手,其後在朋友介紹下接觸音樂製作軟件Fruity Loops。他每天放學後便製作音樂,5分鐘便能完成一個Beat並用4小時去微調。他在中四䮕學後全心投入音樂,並於網上不斷分享自己的作品,最終遇上Waka Flocka Flame。

2010年他為Waka Flocka Flame製作《Hard in da Paint》後,他的聲音得到關注並吸引各大音樂人邀約合作。有一天Lex收到一通來自巴黎的電話,對方一直詢問他如何運用808製作音樂,Lex亦一一解答。2小時後,對方終於表明身份,原來是Kanye West,他更邀請Lex到紐約一起寫歌。 Lex當刻並不想答應,因為覺得一切來得太快太突然,有點受寵若驚。但Kanye West跟Lex說,他的聲音配上Lex的鼓一定很完美,便答應飛往紐約跟他合作。最後Lex為Kanye West與JAY-Z 2011年的專輯《Watch The Throne》製作了《H•A•M•》,Lex Luger的「Dirty and Aggressive」Trap聲音與專輯內其他作品的風格有明顯分別。這次與Kanye West的合作為Lex Luger打開成功之門,Lex Luger的成名讓他成為2010年代第二波Trap浪潮的重要人物。

EDM Trap:Trap的新形態

Lex Luger的Trap音樂不單止引起了Hip Hop界巨星的留意,DJ界和電子音樂界都對他的音樂感興趣。Rustie和Hudson Mohawke等DJ兼製作人在他們的DJ set中播放Lex Luger的歌曲,為Trap打開了電子音樂世界之門。2010年代初,不少電子音樂製作人著力研究Trap的聲音,將它們融入到電子音樂中。正值Brostep盛行時期,製作人將Trap的聲音套用到電子舞曲「Build-up接Drop」的結構中,比原本Hip Hop的Trap較少人聲,反而著重音樂的節奏和律動性,同時加強歌曲的低音部份,並加入例如Dutch House的音色令歌曲更「Dirty」,帶動舞池的人跟著音樂舞動。Hip Hop與電子音樂本來就是夜店會播放的音樂類型,令夜店成為兩者互相吸收和演化的重要場所。原美國二人電子組合Flosstradamus(現剩Curt Cameruci一人)在2012年為Major Lazer歌曲《Original Don》製作的Remix經常被視為EDM Trap最早期的作品之一。

美國芝加哥電子組合Flosstradamus成立於2006年,由Josh Young(左)和Curt Cameruci(右)組成。2016年解散後Curt Cameruci繼續沿用Flosstradamus的名字推出音樂,Josh Young則以YehMe2的名字發展他的個人音樂事業,製作融合舞曲和Hip Hop一兀素的音樂。

電子音樂製作人陸續投入Trap的懷抱,除了Flosstraddamus,RL Grime、TNGHT和Baauer都是EDM Trap的先驅。2013年一張名為《All Trap Music》的合輯橫空出世,包括十多位電子音樂製作人的Trap作品,正式奠定EDM Trap的時代。而在眾多早期的EDM Trap作品中,2012年Baauer的第一首單曲《Harlem Shake》尤其突出。最初由日本YouTuber Filthy Frank開始,抽取歌曲的一段放進他的影片中,在Drop的部份與友人忘我的擺動身體。影片發佈後越來越來人仿效,最後越憑著網絡的威力令《Harlem Shake》一炮而紅,亦令歌曲穩坐Billboard Hot 100五星期的冠軍位置,成為EDM Trap進佔主流市場的重要歌曲之一。

今天無處不在的Trap

回望Trap的歷史,它在接近20年前的美國南部出現。有人更會將源自90年代美國另一南部城市孟菲斯的Hip Hop分支Crunk納入Trap的歷史中,從而更立體地了解Trap的聲音從何而來。自90年代起,美國南部的Rapper和製作人都渴望在傳統美國Hip Hop的兩大派別東岸和西岸之間尋找自己的立腳點,孟菲斯、新奧爾良、邁亞密等城市都在發展中屬於自己的Hip Hop,而阿特蘭大市最終找到Trap。

10年之間,Trap從千禧年代的Hip Hop世界走到2010年代的電子音樂世界。2010年代至2020年代的10年間,Trap已經滲透至流行音樂,例如本文開初提到的韓團音樂。而在電子音樂世界中,在科技的幫助下很多年輕音樂人只需要一部電腦便能製作音樂,各式各樣的Sample、Plug-in容許他們做出很多令人意想不到的音樂,令這個時代的Trap已經演變成非常多樣性和充滿創意的音樂類型。2021年大型DJ音樂銷售平台Beatport創立Trap/Wave的音樂分類,進一步確立Trap的新形態。時至今天,從Wave或者它的子類型Hardwave的歌曲中,便能感受Trap的當代模樣。

