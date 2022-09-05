草蜢鄭欣宜湯令山Crossover金曲　蔡一智望退休到音樂學院進修

即將於10月在紅館舉行演唱會的草蜢，日前與鄭欣宜（Joyce）和湯令山（Gareth.T）一起登上ChillClub，分別Crossover演唱《怎麼天生不是女人》和《一加一加一的愛》，原來今次邀請合作全是蔡一智的私心。

草蜢即將於10月在紅館舉行演唱會。

相隔多年，草蜢與Joyce再度同台合唱表演，阿智讚Joyce：「早前睇咗Joyce紅館演唱會，好感動，佢嘅台上光芒越來越勁，而今日邀請佢同我哋合唱之餘，我係有私心，好想現場欣賞佢表演新歌《GLITTERFALLS》，剛才睇到佢又唱又跳，好精彩。」Joyce表示感謝，說：「好開心可以同草蜢哥哥crossover佢哋嘅歌，我揀咗《怎麼天生不是女人》，是傑仔哥哥作曲！」

草蜢與鄭欣宜、湯令山Crossover金曲。

至於Gareth.T，他來自美國波士頓Berklee College of Music（伯克利音樂學院），阿智揚言以他為努力目標，說：「Gareth.T返嚟香港後，為樂壇好多歌手寫咗好多好作品，我好留意佢，尤其是佢來自嘅音樂學院，係我好仰慕嘅學院，我希望退休後可以去讀。」在旁傑仔笑指阿智妄想。

今次合唱，Gareth.T花了很多心思，在眾多草蜢金曲中挑選合唱《一加一加一的愛》後，還主動參與新編伴奏部份，他說：「我好鍾意呢首歌嘅小提琴伴奏部份，好有法國風味。」原作者阿智好感動：「係呀，我寫嘅時候就係想帶出法國情懷。」傑仔說：「雖然呢首歌係多年前嘅作品，但我哋好少公開演唱，今次因為Gareth.T而表演，難得好機會。」蘇志威建議新編曲版本加入他們紅館演唱會的歌單內。