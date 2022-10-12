成軍十年11月開戶外演唱會　YELLOW! 野佬：抱住最後一次心情去搞

能夠堅持一件事長達十年是非常難得，一隊樂隊能夠堅持十年，更是難中之難。今年是YELLOW! 野佬成團十周年，為紀念這個音樂里程碑，決定以歌會樂迷，舉行十周年演唱會《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》，並於今日（10月12日）正式公布音樂會詳情。



《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》宣傳海報。

對於舉辦十周年演唱會，YELLOW!指是次演唱會是他們一個總結，當中結他手Wilson更揚言今次有機會是他們的最後一個Show，而鼓手阿銘亦表示YELLOW!踏入第八、九年時，在成員上開始有人事變動，當中更有隊友移民，他說：「當你有隊友申請移民時，無可否認代表着大家一齊嘅日子愈來愈少都唔知幾時完，所以選擇抱住最後一次嘅心情去搞。」

既然未來仍是未知之數，倒不如着眼目前，YELLOW!希望在個場中展現最真誠一面予樂迷，讓大家感受他們歴年來的成長及進化，到場的歌迷可以有快樂有感動亦有點想法可以帶走，亦希望藉此答謝一直支持他們的fans。

《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》 是紀念成軍十周年演唱會 。

今次《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》將會是YELLOW!首個戶外個唱，他們對於終於能舉辦戶外騷，表現得甚為雀躍，主音小胡更表示：「我哋不嬲都好嚮往玩戶外show！外面天色就係場館嘅氣氛燈！」 而阿銘則指是次演出的場地，將會是他們有史以來做過最大型的演唱會，他希望屆時觀眾能可以感受到戶外音樂節的氣氛。

經常見到他們在社交平台上紀錄自己做Gym的過程，想必fans們都非常期待他們在個唱內加入騷肌環節。他們笑言因為上年的演出已經「洗濕咗頭」，所以今次十周年個唱亦會以此作目標，Wilson更坦言希望在觀眾的回憶中，留下一個長青的YELLOW! 。而隊中另一位結他手康則笑言自己突然患上五十肩，他說：「趕得切醫好都趕唔切操肌，大家有興趣睇瘦仔show骨嗎？」並預告屆時會為觀眾帶來新事物，敬請大家期待一下。

YELLOW!亦即將推出新歌《抗氧化組合》。

除了宣布於11月開騷外，YELLOW!亦即將推出新歌《抗氧化組合》，是次他們為新歌MV碌盡人情咭，找來多位好友客串演出MV，當中包括泥鯭@RubberBand、張明偉、插畫師Afa LEE 李思汝等。談及新歌主題，YELLOW! 表示是想表達自己以及身邊的朋友開始想Keep Fit Keep Young，但無奈人生總是有很多不如意事會發生：「雖然好多無力感，希望透過運動，令到自己身體更加好，用生命影響生命，大家都會老，但係心境可以繼續後生！」