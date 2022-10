Taylor Swift新專輯打破Spotify最高紀錄　有歌曲暗示曾流產？

美國天后Taylor Swift日前推出了第十張大碟《Midnights》,專輯推出未夠24小時已打破了Spotify單日最高播放紀錄。今次專輯收錄了13首歌曲,同時透過歌曲講述人生中13個無眠夜晚的故事。其中一首歌曲《Bigger Than The Whole Sky》的歌詞被網民懷疑是暗示曾秘密流產,引起極大迴響。

Taylor Swift將於10月21出新專輯 親自挑選3個歌單及彩蛋送歌迷

Taylor Swift將於10月21出新專輯《Misnight》。

《Bigger Than The Whole Sky》的歌詞寫到:「Goodbye, goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky. You were more than just a short time. And I've got a lot to pine about, I've got a lot to live without.(再見再見再見/你比整個天空更廣闊/你不只是一段短時間/我有很多值得懷念的/我有很多失去的/我永遠無法與你見面/去看到你可以變成的樣子)」有網民認為歌詞是寫出母親流產的傷痛,無法與孩子見面及看著孩子長大。

歌曲《Bigger Than The Whole Sky》被歌迷認為Taylor曾經歷流產。(IG/@taylorswift)

有曾經流產的歌迷聽到歌曲後表示非常衝擊。(IG/@taylorswift)

有網民提醒曾經流產的聽眾,聽《Bigger Than The Whole Sky》時會令人心情起伏,所以要有心理準備,亦有曾經流產的粉絲表示聽完這首歌非常衝擊。不過,也有網民認為歌迷太敏感,儘管歌詞談及流產,亦未必代表是Taylor Swift的親身經歷。