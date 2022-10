陳柏宇籌備兩年終於推出新專輯　為突出主題女兒Abi為封面題字

陳柏宇(Jason)籌備兩年的全新專輯《The Fight Goes On》即將於10月28日推出實體碟,今次透過6首作品不同風格的作品,用歌聲與樂迷分享面對瞬息萬變時代的心理與心態,而為了突出主題,今次更由囡囡Abigail(Abi)為專輯封面題字。

陳柏宇即將於28日推出籌備兩年的專輯。

去年Jason在紅館舉行演唱會《陳柏宇Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum 》時,他特別以「Fight For」作為演唱會的主題,以本身的經歷,再加上社會環境與大氣候的發展而製定了歌單,讓觀眾感同身受每個段落的情緒起伏,而《對得起自己》除了成為演唱會的點題之作外,亦是專輯《The Fight Goes On》的開端,將「Fight For」的理念延伸。此後,Jason接連推出了《有我》、《墜落》及《命盡頭》三首作品,放大了《Fight For》的理念,而即將於10月28日推出的新歌《有天》,也提出了重生的契機:有人在,有信念,就會有將來。

為了突出主題而邀請到女兒Abi為封面題字。

為了強化專輯的主題,是次專輯創作總監兼MV導演Kenji,特別構思了歌曲的MV都以一家人的故事串連在一起,而唱片封套設計亦用上一條紅線來串連這個一家人的故事,碟內另附有一家人的照片,保持著「Fight For」的精神,亦因為這個構思,Jason囡囡Abi亦特別邊學邊寫唱片封面上的專輯名字,以表達傳承的意思。

Abi真係好可愛。

不過今次由Abi為專輯題字,要動員Jason爸爸跟Leanne媽媽才能完成。Jason坐在一旁以默寫英文字母的方式叫Abi寫出「The Fight Goes On」,Leanne則從旁拍片紀錄過程。過程中,Abi十分搞鬼,一時將A字倒轉寫,一時又興起唱字母歌,非常可愛。