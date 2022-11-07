伍仲衡宣布夥拍區永權蕭正楠1月開騷　拍攝演唱會海報互窒互串

音樂人伍仲衡宣布將於2023年1月6日與蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，三子日前為演唱會拍攝海報，為配合主題，三子躺在地上並解釋原因：「每次有組合出現的演唱會個名都好型，又會用英文名，諗來諗去都冇一個好型的英文名襯到我哋。結果，諗到……Harry（伍仲衡）、Edwin（蕭正楠）和Albert（區永權），就變咗HEA。」

演唱會今日（ 7日）進行優先售票。

以歌手身份入行的蕭正楠回憶當初的唱歌生涯就在灣仔伊利沙伯體育館開始：「2001年參加唱歌比賽就在伊館攞到冠軍啫，當時唱陳奕迅《傷信》。」蕭正楠表示當時有幾千人參賽，區永權提議蕭正楠演唱會再唱，作為《中年好聲音》評判的伍仲衡就笑言：「俾紅燈你！」區永權笑指伍仲衡是殺手。

伍仲衡認真表示當時是透過區永權而認識蕭正楠，更憶起首次玩Live就已經擦出火花。為了是次演唱會，伍仲衡自爆會創作一首好好玩的三人合唱歌。對於今次舉行演唱會，剛好是蕭正楠出道20年，他開心表示：「啱啱叫出道20年，有一個自己音樂會，同歌迷可以有一個好好交代。」區永權讓對方索性將此演唱會叫做《2023蕭正楠演唱會》，區永權擔任和音，伍仲衡負責彈琴。

音樂人伍仲衡宣布將於2023年1月6日與蕭正楠和區永權假灣仔伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會。

蕭正楠與區永權為今次演唱會笑言要一齊增肥，並指著伍仲衡肚腩：「大家明啦！咁樣balance番。」伍仲衡即回應：「你（指蕭正楠）千祈唔好呀，增肥唔係個個都好睇。你增肥之後，應該冇晒劇拍，要肥但都要有人鍾意，係功夫嚟架，需要培訓至做到，呢啲叫大隻。」