隨著疫情緩和,有不少國際歌手都宣布來港開騷。初代男團Westlife今年展開世界巡迴演唱會《The Wild Dreams Tour》,今日(14日)Live Nation宣布Westlife將於2023年2月14日舉行香港站,跟粉絲共度情人節!

Live Nation宣布Westlife將於2023年2月14日來港開演唱會!(IG/@livenationhk)

愛爾蘭男團Westlife明年出道25周年,唱過多首經典金曲,包括《You raise me up》、《My love》、《Swear it Again》《If I let you go》等,Westlife的世界巡迴演唱會《The Wild Dreams Tour》於今年7月在英國揭幕,並會去到新加坡、吉隆坡、高雄等亞洲地區。

愛爾蘭男團Westlife明年出道25周年。(Getty Images)

Westlife巡唱香港站於明年2月14日情人節當日,假亞洲國際博覽館Arena舉行,而門票於11月28及29日開始特定信用卡優先訂購,並於12月1日上午10時起經快達票網站及購票熱線公開發售,門票售價分別為$699、$999及$1299港元。