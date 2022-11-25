MC張天賦宣佈1月登紅館開個唱　粉絲嫌3場太少望有得加場

近年聲勢相當好的MC 張天賦正式宣佈登紅館開個唱﹗剛發布演唱會海報分享好消息，23年1月20日至22日初登紅館，舉行一連三場《This is MC》演唱會！演唱會門票將於12月20日城市售票網公開發售。

MC 張天賦宣佈1月初登紅館舉行一連三場《This is MC》演唱會。

人生第一張個人演唱會海報，MC直言concept來自父親生前最喜歡的一套電影「教父」：「教父嘅形象入面成日都會有一隻貓跟住佢，所以今次就引用咗佢呢個concept，請左隻貓嚟同我一齊影海報，而我形象上面都有少少以教父為reference致敬。」今次來參予演出的兩隻貓，是擁有「貴族貓咪」之稱的俄羅斯藍貓（Russian Blue），其中名為虎虎的一歲貓貓，更是曾經參賽得過冠軍的貓咪，而另外一隻半歲的叫叮叮，本來當後備，料不到最後叮叮跑出，因親人性格更平易近人，代替了哥哥虎虎很多出鏡位置。

MC 張天賦抱貓拍攝演唱會海報。

MC 本身沒有養貓，所以初見貓貓雖然不是很害怕，但也擔心控制不到貓咪，另外也擔心不知會否引發敏感：「一直都似係貓敏感，所以想養都唔敢養，不過今次又好彩喎，好順利，影咁耐冇鼻敏感或者其他敏感嘅症狀出現。貓貓主人教我點同佢地相處，所以好快時間內就已經得到想要個張相，個過程都幾得意同好玩。」

MC 張天賦人生首張個唱海報致敬《教父》。

嚟緊紅館三場演唱會，問到MC有咩期待？MC坦言心情興奮：「唯一擔心嘅地方係第一次自己搞一個咁大型嘅show，狀態、體力等問題，但係都期待嘅興奮嘅緊張嘅。」目前他已經開始籌備演唱會，「希望繼上一次演唱會跳完舞之後，今次都一樣可以跳到舞，帶多啲驚喜俾大家，同埋希望增加自彈自唱玩樂器嘅環節，其他唔講咁多住，入場睇。」只得三場，外間不少反對聲音，覺得太少，MC笑道：「我真係唔知呀，所有都係等公司安排，希望大家都可以買到飛啦。公司如果場地安排到可以加場當然希望可以加場啦。」