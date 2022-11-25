叱咤2022丨張天賦我最喜愛5強出局　粉絲轟助手Yee Yee言論累死MC

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2023年1月1日舉行，今日（25日）大會公布「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手、組合」的五強入圍名單，人氣甚高的MC張天賦竟然跌出5強，更重現去年的同樣賽果，只剩張敬軒一人，惡鬥MIRROR四子，包括姜濤、Ian陳卓賢、Edan呂爵安及Anson Lo盧瀚霆。

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強競爭最為激烈。

對於最後5強的賽果，MC張天賦的粉絲「賦二代」都大感不滿，更指MC的助手Yee Yee累死MC。事源日前MC助手兼歌迷會管理員Yee Yee以電郵方式為MC拉票，而內容就表示今年有票源重複，並針對同樣晉身十強、MC同門好兄弟洪嘉豪，更提到沒有投MC一票的粉絲根本沒有資格搶演唱會門票。

MC助手兼歌迷會管理員Yee Yee發功出招拉票。（IG圖片）

有網民貼出由MC歌迷會發出的電郵，內容提到：「唔ALL in MC就等睇華納全軍覆沒。」（IG圖片）

有粉絲都認為今次MC跌出5強是因為Yee Yee的言論失身份、搞分化兼趕客，粉絲在TG群組表示「老實講，每次有呢啲負面新聞，都會有影響」、「支持（MC）都比（畀）個Yee Yee倒米啦」、「今年MC啲歌咁有實力都入唔到五強，呢個樂壇真係悲哀！」、「平心而論，鏡仔入面只有Ian同阿Jer識唱歌，其他最喜愛都唔係因為唱歌，咁不如分返開我最喜愛偶像，唔係我最喜愛歌手囉」

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當大家正展開激烈的討論，Yee Yee在群組表示：「大家可以休息一個星期，投入新歌、concert同Fufu誕，12月12號返嚟投老派」。但有粉絲不滿Yee Yee發言，更著她「唔好再亂講嘢啦」。