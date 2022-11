側田演唱會灑淚唱《美麗之最》答謝樂迷　Swing相隔8年合體超驚喜

側田繼8月舉行過《FWD富衛保險呈獻:側田第一秒音樂會2022》後,於昨晚(26日)及今晚(27日)載譽歸來,在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行《歐洲坊呈獻側田第一秒音樂會 Part 2》,一眾圈中好友包括:Mike曾比特、吳若希、方力申、Bob林盛斌、何雁詩、羅考勇等均有到場支持。

側田昨晚於會展舉行演唱會。

側田脫下帽子。

側田打頭陣以快歌《Volar》揭開序幕,一開口立即炒熱全場氣氛,全場觀眾起身歡呼投入強勁的節奏之中。《Volar》過後側田一口氣唱出《爽》、《Stuck on you》及《您好》,將現場情緒推至頂點。澎湃過後,側田很高興再次見到大家,感性地回想2002年被傳媒批擊的事件,他爆喊說:「點解要做我呢?其實好怕『紅』呢個字,因為越紅身邊人越假。」雖然忍不住眼淚,但側田豁出去:「唔理喇!I all in , man!你哋知我咩性格啦。其實我對呢一行又愛又恨,所以2020年搬咗泰國想搵返個初心,相信music god係要我經歷呢啲嘢,今日先做到呢個show。我哋共通點係歌,用音樂去愛大家!」

側田唱出多首經典歌包括《美麗之最》、《感動》、《愛的習慣》、《第一秒》、《三十日》。

側田感性地回想2002年被傳媒批擊的事件時爆喊。

然後側田一連串唱出《美麗之最》、《感動》、《愛的習慣》、《第一秒》、《三十日》,台下觀眾自發以一片手機燈海支持,令側田激動落淚。側田回想起創作《第一秒》的點滴,他說:「有一段時間我驚咗音樂,隔咗幾年後,我行埋鋼琴度寫歌,本身係因為拍拖周年紀念而寫《第一秒》,有時候我哋同人哋鬧交,會令我諗返起最初點解會同佢哋friend。我想唱最初我自己填詞嘅國語版!」更邀請到鋼琴大師Ted Lo上台一同演繹。

側田更令結他手Joey Tang開金口唱《一家一減你》和《紅色跑車》。

側田上一次演唱會舞台佈置以band房作主題,今次則變成busking場景,他拿起木結他自彈自唱,更令結他手Joey Tang開金口唱《一家一減你》和《紅色跑車》,全場氣氛高漲,側田隨後唱出英倫傳奇樂隊Oasis的金曲《Don’t Look Back In Anger》。側田接著出《情歌》、《我有今日》,他激動說:「多謝你哋!我細細成日俾人欺凌,過去入行呢17年,由05年開始已經有haters,其實我最介意屋企人聽到啲新聞覺得係真!」他續說:「名氣呢樣嘢我覺得,以前唔識得自我接納,係靠觀眾嘅支持接納自己。呢17年我台上高調台下低調,刻意去低調,點解仲要搞我?但依家我諗通咗,唔鍾意我嘅人點都會憎我,最緊要係你哋(觀眾)仲喺度,有好多人撐我!」他亦感激曾有前輩提點,只要問心無愧得就可以,重點在於要對得住自己。

Swing相隔8年合體!

Jerald陳哲廬!

仲有Eric Kwok。

側田笑言自己的作品「太chur」,所以需要講嘢位回氣,然後邀請出Eric Kwok合唱《男人老狗》。側田分別邀請到Eric Kwok及陳哲廬Jerald合唱,今次Swing相隔8年合體帶給觀眾驚喜,三人合唱《大大公司》又唱一段《1984》,回憶滿滿。

側田在唱出《運》之前說:「我好鍾意唱呢首歌,由一出道就好鍾意,每隔幾年唱都有唔同心景。」然後唱出《KONG》及《大象席地而坐》,他直言:「今晚係史上喊得最多嘅一場!」去到演唱會尾聲,側田先唱出《我不是好人》與《Upside Down》,去到唱《命硬》的時候更邀請Bob上台開金口,現場立即變成派對一樣,台上台下都非常興奮。側田更說:「呢十幾年我想quit好多次,因為有你哋我冇quit!」他更直接encore唱出《男人KTV》及《很想很想說再見》,他柔情說:「呢個係再見係see you later , 唔係goodbye!」為音樂會劃上圓滿句號。