側田演唱會灑淚唱《美麗之最》答謝樂迷　Swing相隔8年合體超驚喜

側田繼8月舉行過《FWD富衛保險呈獻：側田第一秒音樂會2022》後，於昨晚（26日）及今晚（27日）載譽歸來，在香港會議展覽中心Hall 5BC舉行《歐洲坊呈獻側田第一秒音樂會 Part 2》，一眾圈中好友包括：Mike曾比特、吳若希、方力申、Bob林盛斌、何雁詩、羅考勇等均有到場支持。

側田昨晚於會展舉行演唱會。

側田脫下帽子。

側田打頭陣以快歌《Volar》揭開序幕，一開口立即炒熱全場氣氛，全場觀眾起身歡呼投入強勁的節奏之中。《Volar》過後側田一口氣唱出《爽》、《Stuck on you》及《您好》，將現場情緒推至頂點。澎湃過後，側田很高興再次見到大家，感性地回想2002年被傳媒批擊的事件，他爆喊說：「點解要做我呢？其實好怕『紅』呢個字，因為越紅身邊人越假。」雖然忍不住眼淚，但側田豁出去：「唔理喇！I all in , man！你哋知我咩性格啦。其實我對呢一行又愛又恨，所以2020年搬咗泰國想搵返個初心，相信music god係要我經歷呢啲嘢，今日先做到呢個show。我哋共通點係歌，用音樂去愛大家！」

側田唱出多首經典歌包括《美麗之最》、《感動》、《愛的習慣》、《第一秒》、《三十日》。

側田感性地回想2002年被傳媒批擊的事件時爆喊。

然後側田一連串唱出《美麗之最》、《感動》、《愛的習慣》、《第一秒》、《三十日》，台下觀眾自發以一片手機燈海支持，令側田激動落淚。側田回想起創作《第一秒》的點滴，他說：「有一段時間我驚咗音樂，隔咗幾年後，我行埋鋼琴度寫歌，本身係因為拍拖周年紀念而寫《第一秒》，有時候我哋同人哋鬧交，會令我諗返起最初點解會同佢哋friend。我想唱最初我自己填詞嘅國語版！」更邀請到鋼琴大師Ted Lo上台一同演繹。

側田更令結他手Joey Tang開金口唱《一家一減你》和《紅色跑車》。

側田上一次演唱會舞台佈置以band房作主題，今次則變成busking場景，他拿起木結他自彈自唱，更令結他手Joey Tang開金口唱《一家一減你》和《紅色跑車》，全場氣氛高漲，側田隨後唱出英倫傳奇樂隊Oasis的金曲《Don’t Look Back In Anger》。側田接著出《情歌》、《我有今日》，他激動說：「多謝你哋！我細細成日俾人欺凌，過去入行呢17年，由05年開始已經有haters，其實我最介意屋企人聽到啲新聞覺得係真！」他續說：「名氣呢樣嘢我覺得，以前唔識得自我接納，係靠觀眾嘅支持接納自己。呢17年我台上高調台下低調，刻意去低調，點解仲要搞我？但依家我諗通咗，唔鍾意我嘅人點都會憎我，最緊要係你哋（觀眾）仲喺度，有好多人撐我！」他亦感激曾有前輩提點，只要問心無愧得就可以，重點在於要對得住自己。

Swing相隔8年合體！

Jerald陳哲廬！

仲有Eric Kwok。

側田笑言自己的作品「太chur」，所以需要講嘢位回氣，然後邀請出Eric Kwok合唱《男人老狗》。側田分別邀請到Eric Kwok及陳哲廬Jerald合唱，今次Swing相隔8年合體帶給觀眾驚喜，三人合唱《大大公司》又唱一段《1984》，回憶滿滿。

側田在唱出《運》之前說：「我好鍾意唱呢首歌，由一出道就好鍾意，每隔幾年唱都有唔同心景。」然後唱出《KONG》及《大象席地而坐》，他直言：「今晚係史上喊得最多嘅一場！」去到演唱會尾聲，側田先唱出《我不是好人》與《Upside Down》，去到唱《命硬》的時候更邀請Bob上台開金口，現場立即變成派對一樣，台上台下都非常興奮。側田更說：「呢十幾年我想quit好多次，因為有你哋我冇quit！」他更直接encore唱出《男人KTV》及《很想很想說再見》，他柔情說：「呢個係再見係see you later , 唔係goodbye！」為音樂會劃上圓滿句號。