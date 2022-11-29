CY陳宗澤歌迷唱K聚會　自爆與Winka拍床戲太緊張

今年樂壇新人陳宗澤（CY），簽約「One Cool ChillGOOD」旗下成為首位歌手，今年連推三首新歌，包括《神經刀》、《罐頭湯》及《滴滴金》，最近與陳泳伽Winka@COLLAR 拍攝的《滴滴金》MV更成為焦點。CY日前舉行歌迷見面會，邀請一眾歌迷於卡拉OK聚會，除了分享新歌《滴滴金》MV，與fans簽名、聊天，更與歌迷一起合唱新歌，對於fans有求必應。

CY在聚會派發簽名海報。（大會提供）

CY與司儀對談環節，分享今次與Winka首次合作拍攝MV的感受，他說：「Winka給我的感覺很甜，很有戀愛的味道，我很久沒感受過，我們拍攝當日才首次見面傾偈，她給我的感覺是我們已在拍拖了。」問到CY最回味哪個鏡頭，他笑言：「我最回味在床上的那一刻，我們沒有做甚麼，只是瞓覺的作息時間，當時的狀況是硬了，因為太緊張，整個人都硬了。」

今次首度與歌迷在卡拉OK中聚會，CY表示除了感謝欣賞其歌曲的朋友及歌迷，對於新歌在網上平台反應熱烈，自己亦感謝公司給予機會，及投放不少資源在他身上，同時感激幫他做歌的徐浩及黃偉文，CY興奮表示：「公司表示會為我籌辦屬於我自己的小型演唱會，何時舉辦就要看歌迷的支持度了。」