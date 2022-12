王菀之Serrini演唱會｜網友封年度最佳演出 華麗舞台暗藏訊息

王菀之 (Ivana)和 梁嘉茵(Serrini)展開一連四場「AIA Presents: Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 2022」演出。今次音樂會為兩人於舞台上的首次合作,兩個不同的極品精靈走在一起,整晚製造出無窮無盡化學作用,火花四閃。

演唱會中Ivana把行走的藝術推向極致,Serini也因為Ivana[ 的化學作用,突然提升了一個層次,不再只是「陀地」歌姬, 或港女代表,樹樹成精之後,化作超氣質靈魂,兩人每一首歌,每一個畫面,都令觀眾驚嘆,拍掌,歡呼,有觀眾什至興奮到爆粗大叫幾次 :「 Ivana 你好能勁!」完場後觀眾不停叫安歌,不肯散去,但兩隻精靈卻沒有再現身。有歌迷更留言形容這個騷是:「今年神級系列演唱會」、「個騷CLS咁勁」。 音樂會以大森林揭開序幕,兩人不時互唱對方歌曲,但由樂總監馮翰銘(Alex Fung)操刀再重新編曲後,都煥然一新,兩位「精靈」一黑一紫於叢林之中亮麗登場,Ivana大膽選用黑色為主調,把黑色原素去到極致,整個人化作一件「行走的藝術品」,四年沒開過騷,歌迷飢渴已久,一開聲已經震攝全場。兩位「精靈」一黑一於叢林之中亮麗登場開場她穿著一件人連帳蓬的大黑裙出現,型到盡,帳蓬跟著她滿台游走,像帶著自己的「家」,裝滿回憶,感受及希望前行到森林探索,Serrini則化身為一朵紫色小神仙,兩人唱了〈靜謐神林 〉X《天堂有路》,再合唱《小俠》顯示內在小孩的心靈世界,從已帶引世界已變,爆發最近新推出的合唱作品《誅神的黃昏》,讓歌迷震憾不矣。

接著,Ivana選唱Serrini的〈艷后〉,重新編排下〈艷后〉像變了另一首歌,讓人驚嘆。演出過後她表示這是她最喜歡的Serrini作品,連當事人也沒想到她會揀這歌。緊接再用〈突然一生人〉及《忘記有時》,來形容人生時間有限,聽得觀眾感觸無限。全晚表演高潮應是 Ivana化身為一個衣櫃,並加了一個Blythe doll的妝,唱《The Pink Room 》,把歌曲所寫的標籤文化意式盡現,並且緊接叫全場歌迷企起身跳舞,全場站跟著Ivana歌聲狂叫狂跳,氣氛high爆。

很多歌迷事後不明白為什麼衣櫃打開後,她在玩廁紙,Ivana指這是演唱會藝術創意總監卡文提出,就是想俾觀眾知,你覺得放廁紙好笑,或者問「咩事」,就已經「標籤」了別人,從而帶出標籤的反思。 而Serrini 昨晚獨唱部份,選了《靜靜》《樹》《我在流浮山滴眼水 》及IVANA 的《月亮說》及《未日》。Serrini 唱《 我在流浮山滴眼水 》時,突然有點感觸,地在台上說:突然諗起一樣嘢 ,我講完,大家用掌聲幫我沖淡回憶佢。 今晚有個friend 來左,佢tag 我。我突然記得,佢識得一個我寫流浮山呢首歌比佢嗰個男仔…我覺得自己好似身有屎咁,好感觸。嗰個人已經結左婚,我冇 feel 架,我好有feel只 係自己寫左隻歌,為自己作品感動。嗰個記憶唔係傷痛,唔係損失,只係了解到自己幾咁好,人不在歌還在感覺真係好。」繼而唱了ivana的《末日》。 此外,Serrini邊唱《樹仔》邊推著台上的大木馬,歌畢她扮IVANA聲線說話:「我做左這個騷,我問過ivana,同你做騷可唔可以講嘢?佢話,你鐘意講咩都得架,所以我想話,剛我想做個lonely效果,係拖個白馬皇子出來,點知依家變左拖頭馬。」引得觀眾大笑,接著她又說,「頭先我行左去咗個好遠嘅地方,燒埋條群先上來,所以咁耐,並唔係因為我最近呢幾日食左燒味飯,拉唔到條拉鏈㗎!同埋我好明顯都做咗啲cardio。」 Serrini回憶初跟Ivana見面,「你話不如一齊整個演唱會,幾十人又得,幾百人又得,依家幾千幾萬人一齊見證我哋古怪、有趣、多樣、跳脫….今年我係學習同人合作嘅課題。」

Ivana則以英文詩一首來形容Serrini : 「you said you love spa ,and you enjoy teatime , You write your own poetry and 煲 your own 湯。 You are fascinating ,You are strong ,sometimes weakened ,always moving on ,You are talented ,You are free ,sometimes trapped always making break for it ,That makes the two of us,You and me finally 。It’s really nice to meet My fairy twin,the tree , the Serrini 」

