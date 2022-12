Lewis Capaldi相隔3年回歸　情歌《Pointless》僅用1日完成創作

蘇格蘭歌手Lewis Capaldi憑歌曲《Someone You Loved》爆紅,更登上Billboard Hot 100冠軍位置。不過著重歌曲質素的Lewis選擇暫別樂壇專注於創作新專輯,3年後終於帶著新歌《Forget Me》強勢回歸,一上架便空降成為英國單曲榜榜首,並在全球串流量突破了 1 億,使他成為今年第五個上架單曲在第一周就上榜第一名的歌手。

Lewis Capaldi一向都喜歡以搞笑形象示人,完全沒有偶像包袱令他大受歡迎。(《Forget Me》MV畫面)

Lewis Capaldi於日前再推出第二首單曲《Pointless》,而全新大碟《Broken By Desire To Be Heavenly Sent》即將於明年5月19日面世。《Pointless》是Lewis為新專輯創作最早的作品之一,他提到之前與Ed Sheeran創作一首歌的歌詞後靈感不斷湧現,受到啟發後,Lewis開始創作,只用了一天便把《Pointless》 完成。

Lewis Capaldi於日前再推出第二首單曲《Pointless》。

Lewis相隔3年終於回歸樂壇。

對於第二張專輯,Lewis繼續以最平實的方法製作,就像第一張專輯一樣,直截了當將對於音樂的初心展現出來:「我不想為自己創造新的聲音,也不想重塑自己。我想寫的歌曲是情歌,關於愛或失去。」另外,Lewis宣布舉行巡演,而英國的演出在幾秒鐘內就銷售一空。