電音介紹｜2023年值得留意的香港電子音樂人

今年有幸在這裏開始撰寫音樂專欄,希望各位讀者都能透過我的文字體會到電子音樂的世界和樂趣。來到2022年的最後一篇專欄,原本打算參照其他媒體般作一個年尾總結,例如以「2022年10首最佳香港電子音樂」為題。然而,要訂立劃一標準去選出10首最佳作品有一定難度,強行去寫只會令文章欠缺代表性。幾經思考後,最終決定以另一角度與各位分享,挑選一些我認為樂迷值得留意的香港電子音樂人。以下內容結合與各音樂人的訪談,介紹他們的背景並回顧他們的2022年。

1. DJ Adrian

DJ Adrian由於學業緣故,現居於台灣。早在2020年時他便參加過台灣夜店Alta Nightclub的DJ徵選比賽,可惜當時落選。直至今年獲夜店邀請,最終於2022年3月開始正式擔任台灣夜店Alta Nightclub的駐場DJ。

DJ Adrian在2015年偶然聽到Marshmello和Alan Walker的作品後,便迷上EDM,購買DJ器材自學打碟。但當時只是隨便玩,一直到台灣讀書後加入大學的DJ社團,才正式學習和鑽研打碟。DJ Adrian的音樂深受荷蘭DJ Brooks和Mesto的影響,他回憶第一次聽到兩位國際知名DJ的音樂後便被深深吸引,影響到他現今的打碟演出都以Future House和Bass House為主。他認為這兩種風格變化多端,亦喜歡它們容易帶動身體跳動的強勁節奏。

Marshello和Alan Walker對他的影響不止於打碟方面,他們亦令14歲的DJ Adrian對製作音樂產生興趣。投入EDM的世界後,他也於網上購買音樂製作軟件FL Studio,透過網上教學影片一步步摸索製作人的世界,直至2021年開始真正的創作。他喜歡製作Future Bounce和Progressive House的曲風,創作時多以筆記先記錄想法,然後到網上參考其他製作人的音樂架構。當靈感湧現時便會正式動工,然後一天花十多小時在電腦前埋頭製作。他在2021年Remix了The Kid LAROI和Justin Bieber的《Stay》,韓國DJ Aster曾以這首Remix作為DJ Set的開場曲。

2022年DJ Adrian首次發行單曲,一共推出了兩首原創作品。年初推出的《Chasing Stars》屬於Future Bounce風格,更得到荷蘭DJ Nicky Romero的電台節目《Protocol Radio》的支持。另一首在年中推出的《I Had To Go》,是DJ Adrian一直很想嘗試的Slap House曲風。某天他找到一個很喜歡的Vocal後,便落手製作。歌曲參考了意大利電子組合MEDUZA及知名荷蘭DJ R3HAB的特色,以經過特別處理的人聲開展歌曲,慢慢推進到Drop的主菜,配上一段令人印象深刻的主旋律。

你會如何總結你的2022年?

「我覺得2022算係我嘅開始,第1次發行單曲同駐場都係喺今年。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「2023希望可以順利同穩定發行5首以上嘅單曲。DJ方面我希望可以去唔同嘅國家嘗試。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「希望可以喺唔同嘅Festival表演。」

DJ Adrian IG:djadrian_hk

2. Aura Lights

二人電子組合Aura Lights由Adan與Lester組成。5年前他們於中學的團體活動中認識,當時Adan已開始嘗試電音編曲,恰巧Lester有參考樂隊同時亦喜歡電子音樂。3年前Lester因遠赴外國讀書而離開樂隊,而Adan亦喜歡將電結他加進自己的音樂中,便向Lester提議共同創作。

成員Adan於2016年開始製作電子音樂。讓他提起興趣的原因是當時經常在YouTube收看打機片段,繼而接觸到電子音樂廠牌Monstercat的音樂。對於擁有古典鋼琴背景的他來說,電子音樂的聲音和結構很新奇,觸發他去幻想若果歌曲的某段旋律稍作修改後效果會怎樣,因此中二那年開始便將以往打機的時間投入音樂製作。

最初他們以Triazontal名義推出作品,但後來發現組合的名稱與美國二人電子組合Tritonal的名字相近,加上Adan打算入讀音樂系,由玩票性質轉變為認真製作音樂,因此決定改名為Aura Lights。他們易名後先後為兩位本地電子音樂人的歌曲製作Remix,分別是Jaxis的《A Little Prayer》及XTIE的《Cloud 9》。

近年Aura Lights的音樂受多位電子音樂人影響。首先是啟發他們向Dubstep風格創作的Virtual Riot,Aura Lights透過觀看他的教學影片研究聲音設計技術;在旋律設計上則學習美國電子音樂人Said The Sky;Fox Stevenson亦啟發到他們不單止要成為製作人,而是全能的唱作人。同時,Aura Lights的作品帶有濃厚的搖滾元素,這特別受2016年以前的Modestep所影響,期望將典型EDM與Metal/Rock、Pop的元素混和。

2022年Aura Lights先後推出了《Take Me Higher》以及和另一本地電子音樂人RegZ合作的《Good Times》,兩首歌都融合了Colour Bass和Rock的元素,亦加入EDM少見的口琴,將電子音樂常用的synthesizer與live instrument結合在一起。他們的風格因此獲得美國的Melodic Bassment Records和德國的Plasmapool Records賞識,初嘗於音樂廠牌推出作品的機會。

你會如何總結你的2022年?

「2022年嘅我係作出咗極多新嘗試嘅一年。雖然音樂產量上好少,但由今年考完DSE再踏入BU Pop Music嘅路途上,我喺8月開始返學口琴。而喺11月頭開始學Vocals同埋做Band Leader,當中都得到好寶貴嘅經驗而令我喺創作風格上變得更成熟。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「今年年尾或出年年頭首先會出一首Melodic Dubstep嘅歌,當中會比較多focus落Vocals、結他Solo同口琴三者之間嘅互動,亦會再出多一個Live Band Version。

至於2023全年嘅計劃,我會不斷嘗試將EDM混合Band嘅形式去Perform。因此我會同我現時嘅結他Partner Lester分道揚鑣(尤其佢住加拿大我住香港),大家都會喺各自嘅大學同同學建立唔同嘅band。2023年嘅我都有可能會出屬於自己嘅廣東歌,亦希望能夠為其他vocalists編曲。曲風上會行一條更具Pop/Live Band元素嘅創作路向,亦會更著重口琴嘅使用,會研究喺一首歌吹加唱嘅可行性。除咗希望能夠建立更獨特嘅創作定位,亦期望能夠打破普羅大眾對電音『好嘈』、『EDM artists are talentless』等等嘅stereotypes ,令更多香港人識得欣賞EDM。」

作為Producer,最終的目標是什麼?

「作為Music Producer我唔認為有所謂嘅終極目標,因為音樂創作嘅路上本身有無限嘅可能性,而音樂作為藝術係冇完美呢回事。不過有啲比較遠、需要極多時間同資源去達成嘅目標分別係建立一條manage音樂創作、MV拍攝同公關宣傳嘅team,以及係希望有朝一日自己嘅作品能夠打入大Labels例如Monstercat、NCS等等。」

Aura Lights IG:auralights_music

3. Cyrus Gold

Cyrus Gold這個Artist Name源自同名的DC漫畫角色。一來他是DC漫畫的粉絲,其次是他的姓氏「黃」與Gold的「黃金」貼近,順理成章以此為名。Cyrus Gold自小接觸各種樂器,例如鋼琴、大提琴和低音大提琴等,過往管弦樂的演出經驗糅合成今天他準備DJ Set的一些想法。

對Cyrus Gold來說,KSHMR在Ultra Miami 2017的DJ Set是將他帶入DJ領域的表演,其後Yellow Claw、Skrillex和Flosstradamus等Bass Music音樂人的DJ Set亦令他深受吸引。但真正讓Cyrus Gold開始打碟的原因,卻是因為打碟是一個可以與其他製作人破冰和交換想法的方法。他認為,尤其在香港,純粹以製作人身份與其他製作人交流存在一定難度。

Cyrus Gold尤其喜歡Bass Music,他的DJ Set以Melodic Dubstep和Dubstep為主,並啟發自RIOT、ARMNHMR、Jason Ross和ILLENIUM等電子音樂人的DJ Set,透過不斷觀看去參考他們的Mashup、Edits以至歌曲排序和選擇等,形成現在的”Cyrus Gold”聲音。2021年他成為國際知名Bass Music音樂節Lost Lands Festival的Lineup之一,遠赴美國的Legend Valley演出,更能與影響他深遠的ARMNHMR和yetep碰面。

過往Cyrus Gold製作了不少Remix,直至2019年完成第一首原創作品。最初的作品風格以Dubstep為主,多番嘗試後慢慢轉向更富旋律感的Melodic Dubstep。後來他的作品更得到國際知名Bass Music音樂人Excision主理的音樂廠牌SUBSIDIA賞識,在它旗下發佈歌曲,這份肯定令Cyrus Gold確立了屬於自己的聲音。最近他推出了全新單曲《Tonight》,起源於某天他在Instagram收到加拿大唱作人Rudy Nakashima的vocals,一聽之下發現當中懷愐昔日的感覺帶來不少靈感,便著手與Rudy共同完成歌曲。

你會如何總結你的2022年?

「今年我確實退後了一點,專注於音樂製作的工藝上,讓自己的製作變得更好,所以今年只推出了3首歌。不過,你們可以期待2023年的我將會火力全開。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「整個計劃,無論是在Remix上,還是在混合不同音樂類型的歌曲上,將會更貼近我所喜歡的種類,將會很有趣。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「我只希望可以繼續做自己喜歡和能表達自己的音樂,並找到與我擁有共同音樂品味的人。」

Cyrus Gold IG:cyrusgoldsounds

4. Sunny Sydup

今年22歲的Sunny Sydup於2019年初次接觸EDM,當時他在美國當交換生,被The Chainsmokers的音樂尤其是Drop的部份所吸引,令他想進一步了解EDM的世界。後來,他更萌生擁有自己作品的念頭,希望滿足自己對音樂的要求。他製作的歌曲以Future House為主,並推出過多首Remix作品,例如香港電子音樂人XTIE的《Flower Town》、《#FF》和《Cloud 9》,還有香港音樂人Delta T和Uka Yeung的《都市~Lonely Night~》等。今年他亦參加過Wildcrow歌曲《Out Of My Head》的Remix比賽,並獲得頭10名的成績。

對Sunny Sydup來說,Remix能夠以自身角度去看待一首已存在的歌曲,從中帶出自己的風格,亦讓聽眾多一個角度去欣賞同一首歌。雖然他過去以Remix為主,但Sunny Sydup一直有製作原創歌曲,只是步驟較Remix繁複,需要加多時間去準備。不過他已預告第一張專輯正在籌備當中,預計2023年正式推出。

為了進一步推廣自己喜歡的音樂,Sunny Sydup於2020年開始接觸打碟。受荷蘭DJ Mesto的影響下,Sunny Sydup的DJ Set同樣以Future House為主。他無論在製作或者打碟層面都如此鍾情於Future House是因為它較其他曲風多變化,可以為歌曲注入其他音樂類型的元素,實驗性較強。今年他的演出機會較以往多,曾於多間香港夜店包括Boomerang、Zeus和SPACE表演。

你會如何總結你的2022年?

「準備階段。有好多計劃都進行緊,準備喺來年陸續推出。」

2023年的音樂計劃是什麼?

「出多啲歌,出埋Album。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「有更多人認識同聽自己嘅歌,出到Tour (變得international 多啲)」

Sunny Sydup IG:sunnysydup.wav

5. Yaat

香港DJ兼製作人Yaman今年改以新名字「Yaat」推出新作品。30歲的生日令他萌生易名的想法,希望為自己訂立新的目標。放棄「Yaman」所累積的名氣重新出發看似高風險,但他認為在這個行業不願冒風險才是最大的風險。構思新名字時他希望意思圍繞「日」字,碰巧他的本名為姜逸,而「逸」的英文為「Yat」。結合各種想法和巧恰後,最終命名為「Yaat」。

自2015年開始他於蘭桂坊打碟至今將近7年,曾駐場的夜店包括Primo和Levels。而他現在駐場的夜店,正是今年DJ Mag百大夜店排行榜上,從第98位躍升至第72位的蘭桂坊夜店Boomerang。在Beatbox的薫陶下,Yaat過往偏好重低音和奇怪的聲效,打碟以Bass Music為主,亦推出過多首Dubstep作品,例如2020年與dR. X 黃浩邦合作的《Fuck The Rule》和上年與Ak Benjamin合作的《True Colours》。去年年尾他也與Boomerang另一駐場香港DJ兼製作人iLtiK組成Boomian,推出過單曲《Revolution Populi》。

今年Yaat的作品伴隨名字轉換,曲風亦有明顯改變。先有與認識於Boomerang的Wasback合作,6月份推出以Tech House風格重製Jennifer Lopez的歌曲《Jenny From The Block,直至9月份則推出了轉型後的第一首原創歌《Crave Your Love》。Yaat有感自己過往的音樂較為陰沉,加上與Duckwrth合作時認識了一些英國朋友,經過一輪思索後,Yaat決定轉向製作感覺較陽光、正面的UK Dance。

Yaat最引以為傲的是沒有放棄自己想做的音樂,一直堅持至今,2022年的轉型絕對是他音樂事業的重要里程牌。數天前他更推出與NFT企劃Monk Mafia合作,今年第3首作品《Cooler Than Me》。2010年由Mike Posner主唱的原版

《Cooler Than Me》,是Yaat當初玩音樂時第1首喜歡的英文歌,原版已運用了現今Psy Slap的元素,故此十分適合Rework。能夠在轉型的2022年推出這首歌別具意義,彷彿見証著Yaat從零到現在的音樂事業。

你會如何總結你的2022年?

「2022年係我沉澱、檢討自己、重新整理再出發嘅一年,同時香港正式開關。總結黎講係一個充滿希望嘅一年。 非常期待2023年!」

2023年的音樂計劃是什麼?

「主力制作 House / UK Dance 嘅音樂風格,但同時都會樂意嘗試下House 延伸出黎既Genre,例如Psy Slap、UK BASS。」

作為DJ和Producer,最終的目標是什麼?

「其實我冇Set一個最終嘅目標畀自己,我比較着重同享受作為DJ/PRODUCER嘅過程同意義。達到目標唔會令我快樂,但係意義可以令我搵到幸福。」

Yaat IG:yaatofficial

波盛激情推介:香港電子音樂人2022年的歌曲

DJ Adrian – I Had To Go

Aura Lights, RegZ – Good Times

Cyrus Gold, Rudy Nakashima – Tonight

XTIE, Kepatime, Sunny Sydup – Cloud 9 (Sunny Sydup Remix)

Yaat, Monk Mafia – Cooler Than Me