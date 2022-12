陳奕迅演唱會導讀 如何擁抱Fears & Dreams

〈陳奕迅 Fear and Dreams 演唱會〉,昨晚於紅館展開25場演出, Eason把三年前已經準備好的呈獻給大家。演唱會當中帶出一個極大理念,聽演唱會作樂之外,作為一個人,可以為自己為世界做些什麼。人又應如何擁抱FEAR and DREAMS?過去已過去,未來仍未來,我們只有「NOW(當下)」才是最重要,「當下」的實在,一定可以改變未來,我們一同萬歲一同加油!

Eason 演唱會今次於場館之中,建下紅館史上最巨電子屏幕,橫71米高14.5米,屏幕由紅館頂一直伸延到台面,及兩邊山頂,帶給入場觀眾視覺上的巨大震憾,同步也展現了不吊大形物體,單是視象畫面與歌聲,也足夠令你嘆為觀止。整個騷從Eason頭頂從天而降的道具,都是又輕又細,一個燈泡大小的小吊燈,伴著彈到出煙的鋼琴,久違了的現場版《黑夜不再來》就已撼動紅館每個歌迷的心。另外一個小吊物,是兩個於畫面中帶引大家遊歷整個世界的氫氣球,一藍一紅,最後由畫面慢慢跳出現實,隨著《任我行》返回香港Eason手上,兩粒小可愛緩緩跟著他的歌聲降回台底。

演唱會以 Eason睡於床上的影像作序幕,點題Fear and Dreams,如夢一場的人生於觀眾面前徐徐展開, 大家驚見睡於床上的臣,並沒有好夢一場,而是枕頭上佈滿恐怖爬蟲、他的面上,口中,以至鼻孔都鑽出曱甴、蜈蚣、蜘蛛等等。於惡夢中驚醒的他,爭紮躲避之下竟然跌進床褥的無底深淵之中,並飛進了太空。

此時營幕中出現: I THINK THE HUMAN RACE HAS NO FUTURE ,IF IT DOESN’T GO TO SPACE 。緊接是《2001 太空漫游》音樂響起,臣換上太空人裝,跟一班太空人舞者一同登場。

原來早於2001年,他已經於歌詞中告訴大家 : 「大預言話地球是大限將至,去偵測太空怎樣住。」搬上太空還未倒數九八七,臣再扔出「震憾彈」,讓人窒息的驚濤駭浪,洪水淹沒世界,空氣污染,龍捲風,生靈塗炭,巨鯨擱淺、北極熊無以為生,天上黑色烏雅、 禿鷹亂舞,舞台上亦伴隨著一班黑色妖怪雀鳥出場,《人神鬥》前奏響起,歌聲再次警醒大家,地球大限將至,病到無藥可救,從畫面及歌聲中帶引大家反思環保,愛護珍惜萬物是有多迫切的需要!當大家以為「浪捲起一千尺警告,病奪下十萬個骷髏」已夠震憾時,歌曲最尾的畫面,再次讓觀眾口瞪目呆,因為我們現實的世界已經峰煙四起 : 「下令全部戰鬥得一種劫數,末日就來到...」,戰機落下巨形核彈,萬物倒塌,紅館剩下的只歌聲連同核爆歸於黑暗中寂靜。

世界如此崩壞,臣選了《當這地球沒有花》給大家喘息一會,之後連串唱出《謊言》、《時代巨輪》,謊言的大頭木偶公仔、帶著古代黑死病面罩化身的舞者於台上現身,展現我們身處時代巨輪之中,無人能逃脫的悲歌。最後人只得躲進逃避現實的世界,以平靜的大海,伴著《想聽》之「送我相擁有用嗎? 可安心嗎?」為第一部份的作結。

第二部份, Eason 由大世界再帶大家跳近一點,世界苦難你還是覺得很遠的話,每日面對人生之中的苦難,再麻木的人也不會覺得遠,臣選了大家少聽他現場唱的《黑洞》《龍舌蘭》,《準備中》專輯中的bouns Track 《異夢》,講出我們生活中面對的痛 ,「我再笑著痛,你也不懂」,「與你多少次散聚」,「每天面對的​​試驗再試驗」,接著而來漆黑一遍紅館下降一盞小燈泡,升上一個彈到出煙的鋼琴,伴著《黑夜不再來》,當下觀眾的歡呼掌聲再次核爆紅館。這部份臣以《開不了心》作結,描畫人生這些活生生血淋淋的煩惱,真的「一想起再累也是要做人,誰不繃緊。」我們唯有「但求隨著我的心」,「灑脫地尊重我的傷感」,消化憂鬱後可令大家拾回自信心。

第三部份Eason帶給大家是:人生是一場無限的輪迴,《告別娑婆》《完》震憾的中陰身鬼影伴著歌聲,讓你感受到就算風大浪大順逆起伏你也頂得住,人「尚有些仗,全力亦也打不上」,「過去對與不對,再要計較太瑣碎」,誰又能逃過最終進入阿鼻地獄的命運之中。

經典的《今日》緊接「完」出現,既人生於「圈中圈,了斷也了不斷」,我們又能不能與清淨心、平等心、慈悲心相應?黑暗過會是晨曦嗎?《今日》一曲之後,他清唱了三句《垃圾》:「灰燼裏被徹底消化,我以後全無牽掛 ,什麼都不怕。」繞迴千蕩於觀眾心中。

FEAR這麼多,臣最想告訴大家,DREAMS也不是真的,但人沒夢也不能前進,《一個靈魂跟你獨白》後,話你知世界《任我行》,連接帶去第四部份《人生馬拉松》《請相信我》,雖地球暖化到《四季》也不再明顯,但仍在我們心中,life must go on . 想開了,便應活在「當下」。

所以第四部份,「DREAMS」的世界出現了,色彩繽紛的畫面,帶著大家去《致明日的舞》《七百年後》咩世界諗來都多餘,當下緊握《幸福的摩天輪》吧。跟著臣於演唱會中反思修行千百遍,無論人定臣都需要來個大釋放,所以PARTY MEDLEY MODE啟動,《滑鐵盧車站》一連串的《隨意門》《第五個現代化》《打得火熱》《重口味》歌曲出現,祝福大家記得 : 「愛也是場硬仗,挫折會練成大將」但願我們能於現實「山埃找到了色香味」。

由於整個騷,Eason想完整呈現他帶給大家的故事及信息,所以一直沒多說話,但唱到《四季》時,觀眾的熱情已令Eason忍不住,同觀眾打招呼,比心心,什至跑上接近觀眾送飛吻,令歌迷瘋癲狂叫,自己又忍不住笑著表示:「我其實唔預用講嘢同大家住,哎也...破壞晒,哈哈……」

此外,唱到《幸福摩天輪》時他突然話: 「我隻耳機入左水,好驚被電親...」搞了一輪耳機後,他才再跟觀眾一起大合唱。

一口氣唱完29 首歌,來到《 我們萬歲》,陳奕迅終於停下來講嘢,他先是開懷大笑,除耳機聽觀眾核爆歡呼聲,繼而笑著道,「比你破壞左啦,頭先...哈哈,我唔係懶有形呀,係成個騷搵唔到個位講嘢住。」此時觀眾席有人大叫: 「好有形呀!」Eason開心笑道,「最緊要呢句!識貨!

2018年開始踱呢個騷,踱左都要有人識欣賞嘛....其實我真係唔係冇野講,我好多野講,本來踱左稿添,但係踱稿永遠唔work…哈哈... 因為太開心,你哋歡呼支持聲,我真係好鐘意聽,好好聽...最想講個句就係 : 多謝你哋!我唔習慣同人分享Heavy嘢....我覺得呢不如咁講,我最開心可以同大家一齊分享一啲時間, spend time with each other…係最好嘅禮物,可能個人大左,年紀大左喇..重好易喊添。」Eason坦言,準備了這個騷三年,一直就是好想做這個騷,停下來等待的日子,曾經亂諗很多事情,「因為以前一路係咁做,未試過停。停左多時間就會亂諗嘢,其實我個人好樂觀,唔知點解呢三年就愈諗愈驚,試過訓覺之前驚自己第日起唔到身,就如果真係起唔到咁點?有咩要交帶?電話個password駛唔駛講低俾邊個聽?銀行D錢點?哈哈哈…捐左佢?定俾邊個?」此時觀眾有人大叫: 「比我!」Eason狂笑答,「哈哈...其實我冇乜錢....」有歌迷大叫他唔駛驚,Eason,「其實有邊個唔驚,大家都驚..所以我想話唔驚唯一方法就係唔諗!所有野有野係你控制到,好好享受呢一刻先係最真實。」