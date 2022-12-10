陳奕迅演唱會導讀 如何擁抱Fears & Dreams

〈陳奕迅 Fear and Dreams 演唱會〉，昨晚於紅館展開25場演出， Eason把三年前已經準備好的呈獻給大家。演唱會當中帶出一個極大理念，聽演唱會作樂之外，作為一個人，可以為自己為世界做些什麼。人又應如何擁抱FEAR and DREAMS？過去已過去，未來仍未來，我們只有「NOW(當下)」才是最重要，「當下」的實在，一定可以改變未來，我們一同萬歲一同加油！

Eason 演唱會今次於場館之中，建下紅館史上最巨電子屏幕，橫71米高14.5米，屏幕由紅館頂一直伸延到台面，及兩邊山頂，帶給入場觀眾視覺上的巨大震憾，同步也展現了不吊大形物體，單是視象畫面與歌聲，也足夠令你嘆為觀止。整個騷從Eason頭頂從天而降的道具，都是又輕又細，一個燈泡大小的小吊燈，伴著彈到出煙的鋼琴，久違了的現場版《黑夜不再來》就已撼動紅館每個歌迷的心。另外一個小吊物，是兩個於畫面中帶引大家遊歷整個世界的氫氣球，一藍一紅，最後由畫面慢慢跳出現實，隨著《任我行》返回香港Eason手上，兩粒小可愛緩緩跟著他的歌聲降回台底。

演唱會以 Eason睡於床上的影像作序幕，點題Fear and Dreams，如夢一場的人生於觀眾面前徐徐展開， 大家驚見睡於床上的臣，並沒有好夢一場，而是枕頭上佈滿恐怖爬蟲、他的面上，口中，以至鼻孔都鑽出曱甴、蜈蚣、蜘蛛等等。於惡夢中驚醒的他，爭紮躲避之下竟然跌進床褥的無底深淵之中，並飛進了太空。

此時營幕中出現: I THINK THE HUMAN RACE HAS NO FUTURE ，IF IT DOESN’T GO TO SPACE 。緊接是《2001 太空漫游》音樂響起，臣換上太空人裝，跟一班太空人舞者一同登場。

原來早於2001年，他已經於歌詞中告訴大家 : 「大預言話地球是大限將至，去偵測太空怎樣住。」搬上太空還未倒數九八七，臣再扔出「震憾彈」，讓人窒息的驚濤駭浪,洪水淹沒世界，空氣污染，龍捲風，生靈塗炭，巨鯨擱淺、北極熊無以為生，天上黑色烏雅、 禿鷹亂舞，舞台上亦伴隨著一班黑色妖怪雀鳥出場，《人神鬥》前奏響起，歌聲再次警醒大家，地球大限將至，病到無藥可救，從畫面及歌聲中帶引大家反思環保，愛護珍惜萬物是有多迫切的需要！當大家以為「浪捲起一千尺警告，病奪下十萬個骷髏」已夠震憾時，歌曲最尾的畫面，再次讓觀眾口瞪目呆，因為我們現實的世界已經峰煙四起 : 「下令全部戰鬥得一種劫數，末日就來到...」，戰機落下巨形核彈，萬物倒塌，紅館剩下的只歌聲連同核爆歸於黑暗中寂靜。

世界如此崩壞，臣選了《當這地球沒有花》給大家喘息一會，之後連串唱出《謊言》、《時代巨輪》，謊言的大頭木偶公仔、帶著古代黑死病面罩化身的舞者於台上現身，展現我們身處時代巨輪之中，無人能逃脫的悲歌。最後人只得躲進逃避現實的世界，以平靜的大海，伴著《想聽》之「送我相擁有用嗎？ 可安心嗎？」為第一部份的作結。

第二部份， Eason 由大世界再帶大家跳近一點，世界苦難你還是覺得很遠的話，每日面對人生之中的苦難，再麻木的人也不會覺得遠，臣選了大家少聽他現場唱的《黑洞》《龍舌蘭》，《準備中》專輯中的bouns Track 《異夢》，講出我們生活中面對的痛 ，「我再笑著痛，你也不懂」，「與你多少次散聚」，「每天面對的​​試驗再試驗」，接著而來漆黑一遍紅館下降一盞小燈泡，升上一個彈到出煙的鋼琴，伴著《黑夜不再來》，當下觀眾的歡呼掌聲再次核爆紅館。這部份臣以《開不了心》作結，描畫人生這些活生生血淋淋的煩惱，真的「一想起再累也是要做人，誰不繃緊。」我們唯有「但求隨著我的心」，「灑脫地尊重我的傷感」，消化憂鬱後可令大家拾回自信心。

第三部份Eason帶給大家是:人生是一場無限的輪迴，《告別娑婆》《完》震憾的中陰身鬼影伴著歌聲，讓你感受到就算風大浪大順逆起伏你也頂得住，人「尚有些仗，全力亦也打不上」，「過去對與不對，再要計較太瑣碎」，誰又能逃過最終進入阿鼻地獄的命運之中。

經典的《今日》緊接「完」出現，既人生於「圈中圈，了斷也了不斷」，我們又能不能與清淨心、平等心、慈悲心相應？黑暗過會是晨曦嗎？《今日》一曲之後，他清唱了三句《垃圾》:「灰燼裏被徹底消化，我以後全無牽掛 ，什麼都不怕。」繞迴千蕩於觀眾心中。

FEAR這麼多，臣最想告訴大家，DREAMS也不是真的，但人沒夢也不能前進，《一個靈魂跟你獨白》後，話你知世界《任我行》，連接帶去第四部份《人生馬拉松》《請相信我》，雖地球暖化到《四季》也不再明顯，但仍在我們心中，life must go on . 想開了，便應活在「當下」。

所以第四部份，「DREAMS」的世界出現了，色彩繽紛的畫面，帶著大家去《致明日的舞》《七百年後》咩世界諗來都多餘，當下緊握《幸福的摩天輪》吧。跟著臣於演唱會中反思修行千百遍，無論人定臣都需要來個大釋放，所以PARTY MEDLEY MODE啟動，《滑鐵盧車站》一連串的《隨意門》《第五個現代化》《打得火熱》《重口味》歌曲出現，祝福大家記得 : 「愛也是場硬仗，挫折會練成大將」但願我們能於現實「山埃找到了色香味」。

由於整個騷，Eason想完整呈現他帶給大家的故事及信息，所以一直沒多說話，但唱到《四季》時，觀眾的熱情已令Eason忍不住，同觀眾打招呼，比心心，什至跑上接近觀眾送飛吻，令歌迷瘋癲狂叫，自己又忍不住笑著表示：「我其實唔預用講嘢同大家住，哎也...破壞晒，哈哈……」

此外，唱到《幸福摩天輪》時他突然話: 「我隻耳機入左水，好驚被電親...」搞了一輪耳機後，他才再跟觀眾一起大合唱。

一口氣唱完29 首歌，來到《 我們萬歲》，陳奕迅終於停下來講嘢，他先是開懷大笑，除耳機聽觀眾核爆歡呼聲，繼而笑著道，「比你破壞左啦，頭先...哈哈，我唔係懶有形呀，係成個騷搵唔到個位講嘢住。」此時觀眾席有人大叫: 「好有形呀！」Eason開心笑道，「最緊要呢句！識貨！

2018年開始踱呢個騷，踱左都要有人識欣賞嘛....其實我真係唔係冇野講，我好多野講，本來踱左稿添，但係踱稿永遠唔work…哈哈... 因為太開心，你哋歡呼支持聲，我真係好鐘意聽，好好聽...最想講個句就係 : 多謝你哋！我唔習慣同人分享Heavy嘢....我覺得呢不如咁講，我最開心可以同大家一齊分享一啲時間, spend time with each other…係最好嘅禮物，可能個人大左，年紀大左喇..重好易喊添。」Eason坦言，準備了這個騷三年，一直就是好想做這個騷，停下來等待的日子，曾經亂諗很多事情，「因為以前一路係咁做，未試過停。停左多時間就會亂諗嘢，其實我個人好樂觀，唔知點解呢三年就愈諗愈驚，試過訓覺之前驚自己第日起唔到身，就如果真係起唔到咁點？有咩要交帶？電話個password駛唔駛講低俾邊個聽？銀行D錢點？哈哈哈…捐左佢？定俾邊個？」此時觀眾有人大叫: 「比我！」Eason狂笑答，「哈哈...其實我冇乜錢....」有歌迷大叫他唔駛驚，Eason，「其實有邊個唔驚，大家都驚..所以我想話唔驚唯一方法就係唔諗！所有野有野係你控制到，好好享受呢一刻先係最真實。」