輕談淺唱不夜天｜聖誕音樂事件簿

又到聖誕!又到聖誕!每年聽到滾瓜爛熟的聖誕歌,你可曾知道他們背後也有的小故事?今年聖誕,就讓我說說世界各地聖誕音樂小故事吧!

唱了一世紀,原來根本唔係為佢而寫

「Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way……」每年聖誕播得一天一地的《Jingle Bells》,聽了多年即使無法完整背完歌詞,副歌早已牢記腦裡,但誰想到,這首百年經典,原來是創作給感恩節,而非聖誕節!1850年,美國音樂家James Lord Pierpont於Massachusetts城市Medford的一家酒館,在慶祝冬日佳節的雪橇比賽進行中,突然靈感湧現,即席創作出《The One Horse Open Sleigh》。此歌後來在Georgia城市Savannah一間主日學校的感恩節音樂會上進行首唱。

另一說法是當時James Lord Pierpont在一所教會工作,特意創作讓學生們能夠在音樂會上獻唱給任職教師的父親。歌曲及後於1857年8月才錄成唱片,但迴響平平,後至1859年,再修改歌詞,憑著易記的副歌,以〈Jingle Bells〉之名再版,最後成為全球膾炙人口的聖誕金曲。

1850年,美國音樂家James Lord Pierpont在一家酒館慶祝冬日佳節時創作出來的《The One Horse Open Sleigh》便是《Jingle Bell》原型。

那年很多聖誕歌?

於1984年,那還是快樂的英倫浪漫年代,那年除了Wham!《Last Christmas》,還有Queen的《Thank God It's Christmas》、過氣glam rock巨星Gary Glitter的《Another Rock and Roll Christmas》,以及Frankie Goes to Hollywood的抽水聖誕歌《The Power of Love》。

Queen《Thank God It_s Christmas》。

Frankie Goes to Hollywood 的抽水聖誕歌《The Power of Love》。

《Another Rock and Roll Christmas》來自過氣 glam rock 巨星 The Ultimate Gary Glitter 專輯。

當然少不了《Do They Know It's Christmas?》。由The Boomtown Rats主唱,率領英國群星以Band Aid名義發表,在Bob Geldof和Ultravox靈魂人物Midge Ure的策動下,為非洲埃塞俄比亞大饑荒籌款。其他獻唱單位包括U2、Duran Duran、Spandau Ballet、George Michael、Culture Club、The Style Council、Sting、Heaven 17、Status Quo、Paul Young、Phil Collins、Marilyn、Bananarama、Jody Watley等,在充滿愛與關懷的佳節裡,提醒著我們在世界另一端,正有人在受苦,亦使得那年聖誕更有意義!《Do They Know It's Christmas?》當年於單曲面世首週便百萬銷量,更蟬聯英國金榜冠軍長達5週,連wham!《Last Christmas》也要靠邊站!

全球熱播30多年,主音最後也在聖誕當天逝世?

80年代紅遍全球Wham!的《Last Christmas》自1984年發行,每逢聖誕便會成為其中一首洗腦聖誕歌,一度是英國21世紀播放率最高的聖誕歌,但也曾被英國200多間酒吧列為「拒播」歌曲,真是愛恨交纏!歌詞內容講述一對分手戀人在一年後的聖誕聚會上重逢,往事湧上心頭。

歌曲由已故歌手George Michael創作,據隊友Andrew Ridgeley回憶,當年George Michael回故居探望父母,歌曲就在那時候誕生,當他用鍵盤彈起前奏和副歌時,簡直是「神奇時刻」!雖以Wham!名義推出,但Andrew可謂零參與,詞曲編唱全由George一手包辦。最後2016年因器官衰竭逝世的George,也正是在聖誕節當天離開。

2016年因器官衰竭逝世的George,也正是在聖誕節當天離開。

日本人每年要聽「它」才算過聖誕?!

每年聖誕日本人除了聖誕老人、聖誕樹裝飾和聖誕禮物,還要加上由山下達郎詞曲的〈Christmas Eve〉(クリスマス・イブ)一曲在空中迴盪,聖誕才算圓滿!歌曲最早收錄在山下達郎1983年推出的專輯《Melodies》中,同年底首度以單曲發行,惟當時在Oricon公信榜單曲週榜排名只排第44位,直到1988年被JR東海選作「X'mas EXPRESS」形象廣告歌,廣告中營造出「聖誕就要跟戀人度過」的濃烈佳節氛圍,引起巨大迴響,歌曲隨即大受歡迎!

1989年,單曲在面世六年後登上Oricon榜首,成為史上耗時最長的百萬單曲。2016年,更以連續30年打入Oricon單曲週榜Top 100,而被列入健力氏世界紀錄,更稱它為國民級聖誕金曲。

1973年出道的山下達郎,是日本 city pop 最具代表性的人物,獨特的音樂性,以及一個人包辦所有音樂創作、演奏、和聲、錄音的音樂職人般的態度,也被傳為佳話。

原收錄於專輯《MELODIES》《Christmas Eve》,在1983年12月14日作為單曲限量發行3萬張,之後每年年末作為季節限定單曲發行。

連續10年,每年聖誕韓國音源榜也會出現的「它」

選一首韓語聖誕歌?樂迷都會推薦IU的《Merry Christmas In Advance》(預祝聖誕快樂)!歌曲收錄在2010年發行的《Real》迷你專輯,10年間,每逢踏入聖誕,IU的《Merry Christmas In Advance》便會自動出現在韓國最大音源網Melon榜單前10名,從不缺席。

IU和MBLAQ成員天動合作的《預祝聖誕快樂》,講述了想與心儀的對象談戀愛的期待心情,旋律輕快甜蜜,超有聖誕氣氛!

根據Melon發佈的2010年代(2010-2019)10年榜 Top 100名單中,IU共有11首歌曲上榜,《夜信》排名亞軍、《星期五見面》在第5名,至於這首聖誕情歌則擠進第18位。IU唱著女生嚮往與心儀對象共度聖誕的期盼,MBLAQ成員天動則Rap出男生心思,絕對男女通殺的合作曲,愈發等待佳節來臨。

