亞博開騷全場High爆 Alan Walker高呼：HK Here We Go

國際頂尖電音 DJ 及音樂人 Alan Walker 今晚(6/1)於亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》音樂會,並邀請MIRROR及DJ Hello Kitty擔任嘉賓。為免喧賓奪主,影響表演者及其他觀眾,鏡粉們事前紛紛呼籲切勿在場內亮起MIRROR燈牌。騷前亦出現演唱會門票平賣的消息,而MIRROR人氣王姜濤又因身體抱恙未能參與演出,但就現場所見,入座率達9成,場內亦未見有任何MIRROR燈牌亮起。

Alan Walker今晚於亞博開騷。(陳順禎攝)

演唱會於晚上8時半正式開騷,由DJ Hello Kitty打頭陣打碟,又開聲跟大家打招呼,全場High爆企起身高舉雙手,Kitty又不時與觀眾揮手和派心炒熱氣氛。15分鐘後輪到主角Alan Walker出場,他先跟香港觀眾打招呼並叫大家識唱一齊唱及舉高雙手:「If you know this song, please sing along. Let me hear you. It’s an incredible night, Hong Kong here we go.」隨後帶來多首歌曲包括《Alone》、《Get Down》、《Different World》,《Tired》等等,全場尖叫聲不斷,觀眾揮動雙手由頭跳到尾。加上演唱會上的燈光、噴煙、噴火和噴紙碎的特效,將現場氣氛推至另一高峰。

全場High爆高舉雙手。(陳順禎攝)