亞博開騷全場High爆 Alan Walker高呼：HK Here We Go

國際頂尖電音 DJ 及音樂人 Alan Walker 今晚（6/1）於亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》音樂會，並邀請MIRROR及DJ Hello Kitty擔任嘉賓。為免喧賓奪主，影響表演者及其他觀眾，鏡粉們事前紛紛呼籲切勿在場內亮起MIRROR燈牌。騷前亦出現演唱會門票平賣的消息，而MIRROR人氣王姜濤又因身體抱恙未能參與演出，但就現場所見，入座率達9成，場內亦未見有任何MIRROR燈牌亮起。

Alan Walker今晚於亞博開騷。（陳順禎攝)

演唱會於晚上8時半正式開騷，由DJ Hello Kitty打頭陣打碟，又開聲跟大家打招呼，全場High爆企起身高舉雙手，Kitty又不時與觀眾揮手和派心炒熱氣氛。15分鐘後輪到主角Alan Walker出場，他先跟香港觀眾打招呼並叫大家識唱一齊唱及舉高雙手：「If you know this song, please sing along. Let me hear you. It’s an incredible night, Hong Kong here we go.」隨後帶來多首歌曲包括《Alone》、《Get Down》、《Different World》，《Tired》等等，全場尖叫聲不斷，觀眾揮動雙手由頭跳到尾。加上演唱會上的燈光、噴煙、噴火和噴紙碎的特效，將現場氣氛推至另一高峰。

全場High爆高舉雙手。（陳順禎攝）