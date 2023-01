陳柏宇成《THE FIRST TAKE》香港第一人 700萬訂閱頻道有幾神級

被封為「隱世歌手」的陳柏宇成為首位登上日本音樂平台《THE FIRST TAKE 》的香港歌手,火速獲得香港以外的網民及樂迷關注。陳柏宇獻唱《你瞞我瞞》的片段於昨晚(16日)登陸YouTube,一晚已經獲得近六萬點擊及三千多個留言,亦有樂迷留言讚陳柏宇的聲線「世界級」。在大家熱烈討論的同時,是否知道《THE FIRST TAKE 》是何方神聖?

陳柏宇成為首位登上日本音樂平台《THE FIRST TAKE 》的香港歌手。(IG圖片)

其實《THE FIRST TAKE》並不普通,是日本Sony music在2019年底開設的YouTube音樂頻道,邀請不同歌手、組合及樂隊拍攝現場獻唱及演奏的演出。頻道最大特點就是歌手獻唱的場地極為簡約,只有白色錄音室及一支咪,而歌手只能一Take過演唱自己挑選的作品,目的是將焦點放在歌手和音樂,至今頻道已擁有超過700萬訂閱人數。

陳柏宇火速獲得香港以外的網民及樂迷關注。(片段畫面)

隨著近年的聽歌習慣由買CD轉為串流平台,令不同歌手甚至還未被發掘的素人,都有機會讓大眾聽到自己所創作的音樂,而《THE FIRST TAKE》的目標就是純粹帶給樂迷音樂體驗。由於每次歌手只得一個唱live的機會,所以能夠登上《THE FIRST TAKE》的均屬唱得之人。

《THE FIRST TAKE》的目標就是純粹帶給樂迷音樂體驗。(片段畫面)

在影片介紹中,大家能發現寫著規則只有一個,就是:「只有一個機會。表演你喜歡的任何演出。在這一刻施展渾身解數。僅此一Take。僅此一生。」翻看《THE FIRST TAKE》的影片模式,只有日本樂隊KANA-BOON主音及Necry Talkie主音合唱時出錯,而整個過程亦被上載到YouTube頻道,相信《THE FIRST TAKE》真的只有一次機會。

陳柏宇看到自己的《THE FIRST TAKE》演出片段上架睇到眼濕濕。(IG圖片)

至於《THE FIRST TAKE》為何得到樂迷的注意,平台首幾支片段都是日本歌手,但直至LiSA在平台上獻唱《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》的鋼琴版本後,極速引發網民及樂迷討論,自此更令《THE FIRST TAKE》受矚目。由於《THE FIRST TAKE》是日本Sony music所開設的,而陳柏宇亦是Sony Music旗下歌手,相信是獲得推薦而登上平台。

Harry Styles亦曾登上《THE FIRST TIME》。(片段畫面)

Avril Lavgine在《THE FIRST TAKE》現場《Complicated》。(片段畫面)

另外,曾登上過《THE FIRST TAKE》的歌手包括Harry Styles、Avril Lavigne、中島美嘉、YOASOBI、2PM、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER及Kep1er等韓團。除了陳柏宇之外,只有兩位華語歌手在《THE FIRST TAKE》登唱,包括台灣男歌手韋禮安及在日本出道的內地女歌手蘇芮琪。