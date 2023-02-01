林敏驄入行40年開演唱會　提前六時正開騷望有更多時間同大家歡度

音樂才子林敏驄自上週公布將於3月18 及19 日一連兩日於西九戶外演唱會的初步資訊後，很多歌迷對《蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之 PART 2 更精采》這個破了香港演唱會字數紀錄的名字讃賞有加，認為這才能體現林敏驄天馬行空的鬼才想法，以及讓大家就算單看演唱會名字，也會即時想起這些經典歌曲及由林敏驄填寫的精彩歌詞。

林敏驄入行40年。

主辦單位亦公開了演唱會海報及拍攝海報照片時的花絮，在海報上出現的十五個迷你版林敏驄，非常貼合他無厘頭的風格，為了有更豐富的視覺效果，林敏驄一連換了三套服裝拍攝海報。每拍完一套服裝便去電腦看相片，即時和攝影師及造型師研究再加插什麼動作在畫面上。林敏驄表示有很多朋友問他為何今次要改一個破紀錄字數的演唱會名字？他非常正經說：「只是四十多字，也不算很長，而且今次是四十週年演唱會，所以至少也要有四十個字，總之愈長愈好，長做長有。」

不過一提及近五年樂壇有什麼變化？和想找誰做他的演唱會嘉賓？林敏驄又以他拿手的無厘頭風格說：「上次是35週年，今次是40週年，相差了5年， 樂壇也有很多變化，主要也是沒有太多變化，因為我不在，所以我現在回來了，分分鐘會有非常多變化，冇得頂」，「我想找朗拿度、美斯及C朗和我在台上Dig 波」，由此可見今次林敏驄的演唱會將會是莊諧並重。

主辦單位亦公開了演唱會海報及拍攝海報照片時的花絮。

林敏驄表示入行已不經不覺 40週年，他希望將這份創作精神傳承給新一代音樂人，所以在嘉賓名單上不單止包括多位前輩級名字，也有不少新一輩歌手參與，不過來支持他的歌手必定要唱得兼玩得，才能符合他嚴謹要求。林敏驄也希望大家要以一個開 Party 的心態去欣賞這次演唱會，為配合他這個想法，主辦單位在舞台設計上不惜工本，花了不少心思去特別訂製多件大型道具放置在舞台上，務求令觀眾入場後彷如置身大型 Party 中。同時為了善用西九戶外場地的優勢和特色，今次林敏驄一連兩場演唱會將提前至黃昏六時正開show，屆時隨著Band Sound 響起，大家可於西九望着Magic Hour的來臨，觀眾可於下星期開始購票，與林敏驄一同見證及歡度他入行四十週年這個重要時刻。