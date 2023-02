姜濤臨時缺席活動隊友派定心丸 AK：佢吹親下

MIRROR原定今日(2月11日)全員合體現身購物平台活動,但於活動開始前4小時宣布姜濤因身體不適缺席,令一眾粉絲非常擔心。開騷前,大會播放12子的宣傳錄音,當播至姜濤時,現場傳出歡呼聲。

約下午4時,11子以白馬王子Look出場並即席跳唱新歌《Go Green》,不過表演只有短短1分鐘,相信粉絲一定未夠喉。活動去到尾聲,大會播出新歌MV,MIRROR在一遍花花草草中跳舞,品牌高層透露拍MV當日有數位成員身體不適:「但大家互相關心,係好好嘅teamwork. MIRROR not only singing, but create impact.」

姜濤今日突然缺席活動。(資料圖片)

MIRROR 11子嘅表演只有短短1分鐘,相信粉絲一定未夠喉。(鄺鈺瑩攝)

11子於騷後接受訪問時亦有透露姜濤情況,並指今日有即時聯絡對方,AK說:「噚晚佢同我哋講做完嘢有少少唔舒服,我哋叫佢唞下先,今朝知佢唔係好搞得掂要睇醫生,所以最後先有呢個決定。(有咩唔舒服,同隻腳冇關?)未必關隻腳事,應該係吹親下,同埋轉天氣,一唔小心就入啲感冒菌入去。」AK續指一直有跟姜濤聯絡:「新年都有見過一次,都有keep住知道佢近況。」

而姜濤在社交平台消失40日,亦令粉絲們十分擔心他的精神狀態,AK表示這段時間姜濤專心養傷:「佢明白fans關心,有時都唔想po太多傷患嘅嘢,唔想大家擔心,佢想自己經歷完呢段時間再話畀大家知,我估係咁所以最近少咗po嘢。」Edan補充姜濤的狀態OK:「呢個表演排舞,其實佢都有一齊練,係有一個12人version,佢真係因為身體抱恙所以先冇辦法,見佢狀態都OK㗎,所以大家唔使咁擔心。」至於他的腳傷,Lokman坦言:「未咁快100%康復,要時間train番。」

姜濤臨時缺席,12缺1。(鄺鈺瑩攝)

AK在台上搞氣氛。(鄺鈺瑩攝)

姜濤的身形又是網民熱議的話題,問到這段時間他有否努力keep fit時,AK表示他目前一定是先專注養好腳傷:「腳傷令佢好多運動唔做得,因為要錫住隻腳,佢用自己時間同方法去處理自己嘅問題。大家都有畀空間佢,冇過問太多,佢想用metime去做,冇畀太多壓力佢。大家會喺gp度關心佢,佢久唔久都會上水講下康復進度。」

Stanley透露姜濤有到他的gym room健身:「所以瘦咗啲…佢隻腳未100%,好多cardio未必做得好激烈,冇得做cardio相對地會慢啲,最重要係正軌咁樣減就最好。」

Stanley透露姜濤有到他的gym room健身。(鄺鈺瑩攝)