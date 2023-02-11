姜濤臨時缺席活動隊友派定心丸 AK：佢吹親下

MIRROR原定今日（2月11日）全員合體現身購物平台活動，但於活動開始前4小時宣布姜濤因身體不適缺席，令一眾粉絲非常擔心。開騷前，大會播放12子的宣傳錄音，當播至姜濤時，現場傳出歡呼聲。

約下午4時，11子以白馬王子Look出場並即席跳唱新歌《Go Green》，不過表演只有短短1分鐘，相信粉絲一定未夠喉。活動去到尾聲，大會播出新歌MV，MIRROR在一遍花花草草中跳舞，品牌高層透露拍MV當日有數位成員身體不適：「但大家互相關心，係好好嘅teamwork. MIRROR not only singing, but create impact.」

姜濤今日突然缺席活動。（資料圖片）

MIRROR 11子嘅表演只有短短1分鐘，相信粉絲一定未夠喉。（鄺鈺瑩攝）

11子於騷後接受訪問時亦有透露姜濤情況，並指今日有即時聯絡對方，AK說：「噚晚佢同我哋講做完嘢有少少唔舒服，我哋叫佢唞下先，今朝知佢唔係好搞得掂要睇醫生，所以最後先有呢個決定。（有咩唔舒服，同隻腳冇關？）未必關隻腳事，應該係吹親下，同埋轉天氣，一唔小心就入啲感冒菌入去。」AK續指一直有跟姜濤聯絡：「新年都有見過一次，都有keep住知道佢近況。」

而姜濤在社交平台消失40日，亦令粉絲們十分擔心他的精神狀態，AK表示這段時間姜濤專心養傷：「佢明白fans關心，有時都唔想po太多傷患嘅嘢，唔想大家擔心，佢想自己經歷完呢段時間再話畀大家知，我估係咁所以最近少咗po嘢。」Edan補充姜濤的狀態OK：「呢個表演排舞，其實佢都有一齊練，係有一個12人version，佢真係因為身體抱恙所以先冇辦法，見佢狀態都OK㗎，所以大家唔使咁擔心。」至於他的腳傷，Lokman坦言：「未咁快100%康復，要時間train番。」

姜濤臨時缺席，12缺1。（鄺鈺瑩攝）

AK在台上搞氣氛。（鄺鈺瑩攝）

姜濤的身形又是網民熱議的話題，問到這段時間他有否努力keep fit時，AK表示他目前一定是先專注養好腳傷：「腳傷令佢好多運動唔做得，因為要錫住隻腳，佢用自己時間同方法去處理自己嘅問題。大家都有畀空間佢，冇過問太多，佢想用metime去做，冇畀太多壓力佢。大家會喺gp度關心佢，佢久唔久都會上水講下康復進度。」

Stanley透露姜濤有到他的gym room健身：「所以瘦咗啲…佢隻腳未100%，好多cardio未必做得好激烈，冇得做cardio相對地會慢啲，最重要係正軌咁樣減就最好。」

Stanley透露姜濤有到他的gym room健身。（鄺鈺瑩攝）