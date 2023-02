HONNE 5月16日 九展開騷只演一場 門票明天公開發售最貴$1800

Clockenflap Presents隆重宣布,HONNE將於5月16日以完整的現場樂隊陣容回歸香港,於九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall 演出,只此一場不容錯過。繼2019年 Clockenflap Presents舉辦的演唱會火速售罄後,深受樂迷喜愛的暖心電音雙人組 HONNE將於2023年5月展開亞洲巡演,除香港外,亞洲巡演還包括台北、馬尼拉、達沃、宿務以及吉隆坡和新加坡等多站。

「東南亞就像我們的第二故鄉。 我們非常喜歡到訪東南亞,並在那裡參觀及表演。 因此,我倆非常興奮地宣布將於 2023 年 5 月舉行的亞洲巡演。 相隔多時重訪,這將是一個非常特別的巡迴演出,不但囊括大量你們從未於現場聽過的歌曲,當然也有大家最愛的經典 :) 我們迫不急待與各位見面。」 Andy & James xx

由Clockenflap Presents主辦的HONNE 2023年5月亞洲巡演香港站,門票為港幣590元正,並提供限量的VIP套票予樂迷選擇。預售由2月14日(週二)早上10:00 時正開始至2月16(週四)日,於https://www.ticketflap.com/honnehkpre發售。 而公開售票時間係2月17日(週五)早上10:00 時正,於https://www.hkticketing.com/進行。

HONNE連續發行了4張備受樂迷喜愛的專輯,當中包括多首大熱作品,是次演出歌單不但包含首兩張大碟的經典,二人亦同時會演繹新近發行兩張專輯內的作品。其他從未於香港現場表演的歌曲如 <no song without you> (2020) 、<Let’s Just Say The World Ended A Week From Now, What Would You Do?>等,也將通通奉上。

HONNE作品裡復古又多樣性的合成音色,旋律自帶浪漫隨性氛圍,加上優美的旋律及出色的演出水準,樂迷絕對不可以錯過現場觀賞的機會。

HONNE 2023年5月亞洲巡演香港站

日期:2023 年 5 月 16 日(週二)

地點:九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall

票價:HK$1800元正(VIP套票)/ HK$590

預售門票:https://www.ticketflap.com/honnehkpre

公開發售:https://www.hkticketing.com