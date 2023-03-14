Yuju新專輯包辦詞曲創作　之後有意將GFREIND舊歌重新編曲？

前韓國女團GFRIEND於2021年突然宣布解散之後，除了嚴智、銀河和信飛以組合VIVIZ再重新出發之外，在隊中擔任主唱的Yuju亦繼續留在樂壇單飛發展。繼去年她推出首張迷你專輯《REC.》正式以SOLO女歌手身份出道之後，Yuju事隔一年終於推出第二張迷你專輯《[O]》，並以主打歌《WITHOUT U》回歸樂壇。早前她更接受了《香港01》訪問，透露今次製作新專輯的心情和不為人知的故事。



Yuju上星期推出第二張迷你專輯《[O]》。（IG：@yuuzth）

Yuju在上隻專輯中包辦曲詞創作，今次亦繼續走創作女歌手風格，包辦五首歌曲的填詞部份，並參與其中三首歌的作曲部份。她透露希望不添加任何限制及自己，以表達情感為優先，因此她在準備專輯初期時就已經開始制定好主題，以及想透過作品帶出的訊息：「每首歌的副歌部分都需要很多能量去唱，所以錄音的時候非常之累，但這個過程中的每個部分都是令人愉快的！」

Yuju表示這張專輯的五首歌曲，副歌部分都需要用到很多的力量，所以錄音時比較辛苦。（YouTube：KONNECT Entertainment）

她表示專輯中五首歌都是不同的音樂風格，所以如果要她去揀選最喜歡的歌曲，每日都會有不一樣的答案：「今天就是《Peach Blossom（Feat.sokodomo）》（복숭아꽃）這首歌了，因為這首歌傳達了愛情中的美麗和危險的感情，非常有趣。」

Yuju接受訪問時透露，當時最喜歡的是《Peach Blossom（Feat.sokodomo）》這首歌。（YouTube：KONNECT Entertainment）

現時有不少歌手都會將舊歌重錄，或將舊歌重新編曲再推出，如果可以從舊歌中挑選一首再重新製作的話，Yuju笑言想挑戰GFREIND二輯中的收錄曲《You are not alone》：「GFRIEND發行了很多好歌，所以很難選擇，最近不斷聽回GFRIEND時期的作品，我覺得《You are not alone》這首歌的歌詞很美麗，非常好聽。」

如果可以從舊歌中挑選一首再重新製作的話，Yuju笑言想挑戰GFREIND二輯中的收錄曲《You are not alone》。（網上圖片）

除了個人創作之外，Yuju近年亦積極參與《警察課程》、《第六感之吻》和《月水金火木土》等多部電視劇的OST，她表示在演唱原聲帶時，會更加集中精力在表現歌詞背後的感情上，亦會不斷與導演溝通聽取對方意見：「我希望之後有更多機會唱OST，未來亦希望可以唱很多很多歌，並發行很多專輯！」她又表示希望在不久的將來，盡快到不同的國家與粉絲們見面。

Yuju希望可以繼續推出好歌回饋粉絲。（YouTube：KONNECT Entertainment）