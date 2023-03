Yuju新專輯包辦詞曲創作　之後有意將GFREIND舊歌重新編曲？

前韓國女團GFRIEND於2021年突然宣布解散之後,除了嚴智、銀河和信飛以組合VIVIZ再重新出發之外,在隊中擔任主唱的Yuju亦繼續留在樂壇單飛發展。繼去年她推出首張迷你專輯《REC.》正式以SOLO女歌手身份出道之後,Yuju事隔一年終於推出第二張迷你專輯《[O]》,並以主打歌《WITHOUT U》回歸樂壇。早前她更接受了《香港01》訪問,透露今次製作新專輯的心情和不為人知的故事。



Yuju上星期推出第二張迷你專輯《[O]》。(IG:@yuuzth)

Yuju在上隻專輯中包辦曲詞創作,今次亦繼續走創作女歌手風格,包辦五首歌曲的填詞部份,並參與其中三首歌的作曲部份。她透露希望不添加任何限制及自己,以表達情感為優先,因此她在準備專輯初期時就已經開始制定好主題,以及想透過作品帶出的訊息:「每首歌的副歌部分都需要很多能量去唱,所以錄音的時候非常之累,但這個過程中的每個部分都是令人愉快的!」

Yuju表示這張專輯的五首歌曲,副歌部分都需要用到很多的力量,所以錄音時比較辛苦。(YouTube:KONNECT Entertainment)

她表示專輯中五首歌都是不同的音樂風格,所以如果要她去揀選最喜歡的歌曲,每日都會有不一樣的答案:「今天就是《Peach Blossom(Feat.sokodomo)》(복숭아꽃)這首歌了,因為這首歌傳達了愛情中的美麗和危險的感情,非常有趣。」

Yuju接受訪問時透露,當時最喜歡的是《Peach Blossom(Feat.sokodomo)》這首歌。(YouTube:KONNECT Entertainment)

現時有不少歌手都會將舊歌重錄,或將舊歌重新編曲再推出,如果可以從舊歌中挑選一首再重新製作的話,Yuju笑言想挑戰GFREIND二輯中的收錄曲《You are not alone》:「GFRIEND發行了很多好歌,所以很難選擇,最近不斷聽回GFRIEND時期的作品,我覺得《You are not alone》這首歌的歌詞很美麗,非常好聽。」

如果可以從舊歌中挑選一首再重新製作的話,Yuju笑言想挑戰GFREIND二輯中的收錄曲《You are not alone》。(網上圖片)

除了個人創作之外,Yuju近年亦積極參與《警察課程》、《第六感之吻》和《月水金火木土》等多部電視劇的OST,她表示在演唱原聲帶時,會更加集中精力在表現歌詞背後的感情上,亦會不斷與導演溝通聽取對方意見:「我希望之後有更多機會唱OST,未來亦希望可以唱很多很多歌,並發行很多專輯!」她又表示希望在不久的將來,盡快到不同的國家與粉絲們見面。

Yuju希望可以繼續推出好歌回饋粉絲。(YouTube:KONNECT Entertainment)