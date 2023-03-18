鄭中基做鄭欣宜嘉賓誤爆有味笑話　「講完培訓然後又我選你……」

昨晚（17/3）鄭欣宜（Joyce）紅館舉行第二場《AIA 呈獻 Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，寰亞集團老闆林建岳博士、毛舜筠、彭秀慧、容祖兒、許廷鏗、梁釗峰、COLLAR的Winka和芯駖等都有捧場。而昨晚的嘉賓就是鄭中基（Ronald），他一出場觀眾即大叫其招牌口號「Wee」，全場High爆。

鄭中基一出場，便全場High爆，欣宜更全程笑不停。（大會相片）

Joyce介紹Ronald出場時，坦言對他的單眼皮情有獨鍾，小時候在加拿大生活時狂煲其電影VCD，長大後並欣賞他敢言和做自己喜歡的事，然後Ronald便徐徐升上舞台，觀眾驚喜歡呼其招牌口號「Wee」。然後Joyce表示早前執屋，無意間發現初戀男友舊照，原來他與Ronald都是單眼皮。Ronald得知後說：「我覺得好對你唔住，依家我老咗變咗雙眼皮，因為啲皮鬆咗。所以你要諗清楚，如果鍾意單眼皮男仔，可能佢老咗變雙眼皮。」

鄭中基與欣宜在台上相擁，感謝互相支持。（大會相片）

Joyce有留意近日Ronald的頻道有新計劃叫「機動兵工廠」，但她誤會了是「兵工『床』」，又表示好想參與其中：「我都好想你同我『培訓』，一起『培訓』⋯⋯」全場聽後大笑，Ronald便皺眉道：「你知唔知『培訓』點解？（欣宜︰知，Training）係啦，不如講『Training』啦，因為你講嗰個詞比較尷尬。」

鄭中基在台上選唱了《我代你哭》，是欣宜點唱的。（大會相片）

隨後Joyce繼續自薦：「我知道呢個Training有acting同埋singing，呢兩樣嘢我都有做架！」Ronald支吾以對：「但我哋有年齡限制，由21歲到 35歲⋯⋯」Joyce立即興奮地說：「咁就掂啦，我5月30日之前都仲係 35歲。（鄭中基︰但我唔掂喎，訓練咗你兩個月之後就 36歲）中女都有中女特別味道，你改咗個年齡框。（鄭中基︰即係改為21到36歲）嗱，大家聽住架，改咗啦！」

欣宜好友許廷鏗昨晚都有到來欣賞，並在後台熊抱式合照。（大會相片）

Ronald最後搖頭笑說：「我真係估唔到我第一次搞真人騷就要造馬，即係要我選你⋯⋯喂，講完『培訓』然後『我選你』⋯⋯我『挑』選你⋯⋯哎呀，我哋都係返入後台再講。」語帶雙關，全場爆笑，Joyce亦笑到彎腰。之後她點唱Ronald的《我代你哭》，說：「呢首歌係許廷鏗介紹我聽，但佢就唱得⋯⋯我想聽原唱！」許廷鏗在觀眾席扮嬲，深深不忿指住台上的Joyce，相當搞笑。