Manson張進翹EP發佈音樂會全場爆滿　歌迷不捨起哄Encore完場

Mansonvibes張進翹於昨晚(18日)假九龍灣九龍灣國際展貿中心 Music Zone舉行首個新碟發佈音樂會《The UNKNOWN》,家人與一眾圈中好友到場支持,包括舒文、吳林峰、Jaime 張天穎、Moon Tang、朱栢謙、麗英@小薯茄、Crystal 張紋嘉、Jude 曾若華,林耀聲、叱咤903 DJ、阿正及Oscar等。

Mansonvibes張進翹於昨晚(18日)假九展舉行首個新碟發佈音樂會《The UNKNOWN》。

昨晚開騷同步發佈耗時一年創作的首張概念EP《 liFe iS… 》,EP與音樂會一脈相承扣連主打歌《ONE WAY TICKET》, 象徵與樂迷攜著一張單程票,盡情探索,迎來生命的挑戰與狂喜。 Manson率先以《BIRTH》及重寫曲詞及編曲的《YOUTH WE ARE》為音樂會揭序幕,甫出場已經讓樂迷尖叫,緊接是《S.A.D.》和首次公開演唱的《FREQUENCY》,隨後唱出重新編曲的《TOO MANY》,再由澎湃歡快的音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》掀起高潮,並以令人振奮的《QUEST?ONS》帶領觀眾開展這場未知之旅。

一口氣唱畢7首歌,Manson感謝沿途有著音樂伙伴及團隊的支持:「今日係特別大日子,因為實體EP出面有得賣啦,入面好多絕密真相。嚟緊我帶大家返去以前,好似好多好唔好嘅經歷,例如失戀,寫出嚟再經歷一次,好好療癒自己。」 緊接Manson以結他自彈自唱,演繹在青春時期創作的歌《LIKE YESTERDAY》、從未正式發表的《夢旅途之歌》及《那飛到天涯邊的紙鷂》,Mansion更擔當聲音導航,帶着樂迷幻想成為紙鷂,隨着風飛到天空,在雲上相遇。他就如在中轉站竭息的旅人,真誠地分享關於夢想和前路的心聲,並送上《One More Game》喻意重新出發,與樂迷繼續上路。

Manson表現相當穩定。

去到第三章,Manson演唱為自己主演的電影《香港大師》創作的片尾曲《oh regrets》,強勁的節奏讓音樂會推向另一個高潮。Manson 接連演唱在青春時期影響甚深的搖滾歌曲,先後有殿堂級經典David Bowie的《Heros》、九十年代著名搖滾樂團Green Day的《Wake Me Up When September Ends》以及日本傳奇歌姬中島美嘉的《Glamorous Sky》。除了歌曲音樂,電影帶來的啓發在他成長當中亦扮演重要角色,Manson一口氣獻唱電影主題曲《身外情》、《緣路山旮旯》。

Manson特別獻唱從未發佈的原創歌,到出作為半素食者嘶吼吶喊出戒掉煙肉的悲痛。

音樂會的最後一章,Manson演繹改編自方皓玟的《唵嘛呢叭咪吽》,這首歌別具意義,除了是讓他為人熟知的《全民造星III》初登舞台之選曲,同時亦是為他帶來療癒的旋律,接續演唱表述青春有罪的《It’s a sin》。 另外,Manson再釋出從未發佈的原創歌《GOODBYE MY FAVOURITE BACON》,曾為 Heavy Metal 樂隊主唱的半素食者 Manson,嘶吼吶喊出戒掉煙肉的悲痛,以黑色幽默呼籲大家為自己嘅健康著想,全場興奮瘋跳:「因為有一日我發現咗一個絕望真相,就係煙肉係致癌㗎,之後我因為太唔開心啦,所以就寫咗呢首歌,頭先大家咁投入,証明大家幾想要健康。」引來全場大笑,Manson再獻唱出道作《今天我不想做嘢》及《無可救藥的浪漫》,台上台下齊齊跳爆Music Zone,Manson更為樂迷派心及飛吻。

Manson亦特別挑選獻唱對自己在音樂路上別具意義的歌曲。

今次次Manson首次舉行個人音樂會。

音樂會結束後,樂迷仍不願離開,在一片Encore聲下,Manson再度登場,多唱一次音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》,為是次首個音樂會劃上完滿句號。完成首個個人音樂會的Manson:「好複雜,好緊張又興奮,因為個騷難度好高,我第一次唱咁長嘅騷,成晚連埋encore唱咗22首歌,同埋因為係專場,個個都嚟睇我一個,所以壓力好大。」

Manson感謝團隊的幫忙。

他笑言暫時鬆了半口氣,因為下星期仍有音樂節表演,Manson再次感謝團隊的幫忙:「我好想逐個畀個好大嘅擁抱佢。」提到昨晚Manson媽亦有到場支持,他笑指媽媽每日都看自己「演出」:「我日日喺屋企唱嘈住佢,佢都慣咗,反而好多artist朋友嚟睇,搞到我好緊張。」他期待與團隊到不同的地方:「我想去戶外,我相信呢站係開始,同我隻EP一樣,係我嘅轉捩點,完成第一步之後可以再跳到更大舞台。」