馮允謙首個紅館騷邀林明禎火辣熱舞　驚喜跳唱Blackpink掀高潮

奮鬥十一年,馮允謙(Jay Fung)終於初嘗登上紅館開個人演唱會滋味,一連三場《AXA安盛呈獻 JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》昨晚(25日)開鑼,父母、兄弟、未婚妻全部飛來香港支持,頭號「追風」(Jay歌迷暱稱)Marf@COLLAR、好友梁釗峰、陳健安、Van@Nowhere Boys與太太、雲浩影(Cloud)、盧慧敏(Amy Lo)、林奕匡、DJ 森美和演員洪瑞珙等捧場。Jay跳唱演唱會主題曲《入場人士注意》時,他們都站起來歡呼跟住又唱又跳,非常興奮。

Jay Fung終於初嘗登上紅館開個人演唱會滋味。

Jay施展渾身解數,表演吹口琴、打鼓、彈鋼琴和結他。

為了這次人生首個紅館演唱會,Jay施展渾身解數,表演吹口琴、打鼓、彈鋼琴和結他,還模仿男團跳唱Blackpink的《How You Like That 》和BTS的《Dynamite》,令人眼前一亮,而特別嘉賓性感女神林明禎出場與Jay跳辣身舞掀高潮。一直抑壓激動心情的Jay,終於在演唱《Keep On Fight On》時爆喊,他表示這首歌陪伴他走過最難過的時候,觀眾立即報以歡呼聲打氣。

仲邀請到林明禎做嘉賓!

林明禎好靚啊!

身材超好!

兩人大跳熱身舞!

Jay Fung真係好有艷福!

演唱會開始,Jay從舞台中間升上,全場尖叫,他演唱《地球來的人》後脫去外套,大曬一雙結實麒麟臂,表演打鼓,充滿力量。演唱《開始倒數》和《因愛之罪名》後,他興奮地對觀眾說:「Welcome to JAYPOP Live 2023! 我終於等到,等咗十一年啦!其實我曾經諗過放棄,好多次問自己係咪唔適合唱歌、唔適合做呢行,但係因為你哋每一個人,你哋嘅愛、包容、支持,令到我今日終於擁有自己嘅紅館舞台,多謝!」觀眾熱烈歡呼,他非常感動,強忍眼淚繼續演出。

Jay跳舞好有驚喜!

好感動!

Jay換了黑色閃亮亮西裝出場,在鋼琴自彈自唱《Versace on the floor》,林明禎從台中升起,穿著黑色閃亮亮長裙的她大騷美腿,觀眾起哄。Jay與她在鋼琴面上身貼身、臉貼臉火辣熱舞,非常合拍。表演後,Jay多謝她特別演出,全場歡呼。返到後台,林明禎仍然手舞足蹈,她說:「好興奮,多謝Jay邀請我同佢一齊跳舞,係好不一樣嘅挑戰和表演機會,好期待明晚和後晚嘅演出。(花多少時間排練?)我哋夾咗四日,練習和培養默契,好好玩。(Jay係怕醜仔,你點樣溶化佢?)佢唔怕醜呀,佢好好呀!而且佢記性好好,教一次就記得好多舞步,我覺得佢好犀利!」當然少不了招牌動作「親一個」。

仲表演口琴!

除了表演擅長的唱歌,Jay還挑戰跳唱。

除了表演擅長的唱歌,Jay還挑戰跳唱,他說:「如果我當年無參加歌唱比賽,而係去韓國做練習生會點呢?」台上播出一段片,Jay一人分飾七個造型,名為「JSeven」男團,非常爆笑。然後Jay跳唱Blackpink的《How You Like That 》和BTS的《Dynamite》,有板有眼,全場驚喜歡呼。之後Jay與20位合唱團成員及舞蹈員演出《思念即地獄》、《一步一悔過》和《Take a breath》,非常震撼,絕對視聽享受。今次紅館開騷,Jay感謝家人總動員撐場,而且一直支持他追夢,他唱出《Days, They've Gone Too Soon》時,台上大銀幕播出他的成長照片,都是家人和朋友合照,然後Jay吹奏一段口琴,並唱出為紀念已故祖母的《給缺席的人唱首歌》。演唱會尾聲,全場開手機燈,一片星海大合唱《山旮旯》。散場後,觀眾熱情Encore,換了便服的Jay上台再唱《愛斯基摩人之吻》後,首場紅館演唱會圓滿結束。