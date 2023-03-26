馮允謙首個紅館騷邀林明禎火辣熱舞　驚喜跳唱Blackpink掀高潮

奮鬥十一年，馮允謙（Jay Fung）終於初嘗登上紅館開個人演唱會滋味，一連三場《AXA安盛呈獻 JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》昨晚（25日）開鑼，父母、兄弟、未婚妻全部飛來香港支持，頭號「追風」（Jay歌迷暱稱）Marf@COLLAR、好友梁釗峰、陳健安、Van@Nowhere Boys與太太、雲浩影（Cloud）、盧慧敏（Amy Lo）、林奕匡、DJ 森美和演員洪瑞珙等捧場。Jay跳唱演唱會主題曲《入場人士注意》時，他們都站起來歡呼跟住又唱又跳，非常興奮。

Jay Fung終於初嘗登上紅館開個人演唱會滋味。

Jay施展渾身解數，表演吹口琴、打鼓、彈鋼琴和結他。

為了這次人生首個紅館演唱會，Jay施展渾身解數，表演吹口琴、打鼓、彈鋼琴和結他，還模仿男團跳唱Blackpink的《How You Like That 》和BTS的《Dynamite》，令人眼前一亮，而特別嘉賓性感女神林明禎出場與Jay跳辣身舞掀高潮。一直抑壓激動心情的Jay，終於在演唱《Keep On Fight On》時爆喊，他表示這首歌陪伴他走過最難過的時候，觀眾立即報以歡呼聲打氣。

仲邀請到林明禎做嘉賓！

林明禎好靚啊！

身材超好！

兩人大跳熱身舞！

Jay Fung真係好有艷福！

演唱會開始，Jay從舞台中間升上，全場尖叫，他演唱《地球來的人》後脫去外套，大曬一雙結實麒麟臂，表演打鼓，充滿力量。演唱《開始倒數》和《因愛之罪名》後，他興奮地對觀眾說：「Welcome to JAYPOP Live 2023！ 我終於等到，等咗十一年啦！其實我曾經諗過放棄，好多次問自己係咪唔適合唱歌、唔適合做呢行，但係因為你哋每一個人，你哋嘅愛、包容、支持，令到我今日終於擁有自己嘅紅館舞台，多謝！」觀眾熱烈歡呼，他非常感動，強忍眼淚繼續演出。

Jay跳舞好有驚喜！

好感動！

Jay換了黑色閃亮亮西裝出場，在鋼琴自彈自唱《Versace on the floor》，林明禎從台中升起，穿著黑色閃亮亮長裙的她大騷美腿，觀眾起哄。Jay與她在鋼琴面上身貼身、臉貼臉火辣熱舞，非常合拍。表演後，Jay多謝她特別演出，全場歡呼。返到後台，林明禎仍然手舞足蹈，她說：「好興奮，多謝Jay邀請我同佢一齊跳舞，係好不一樣嘅挑戰和表演機會，好期待明晚和後晚嘅演出。（花多少時間排練？）我哋夾咗四日，練習和培養默契，好好玩。（Jay係怕醜仔，你點樣溶化佢？）佢唔怕醜呀，佢好好呀！而且佢記性好好，教一次就記得好多舞步，我覺得佢好犀利！」當然少不了招牌動作「親一個」。

仲表演口琴！

除了表演擅長的唱歌，Jay還挑戰跳唱。

除了表演擅長的唱歌，Jay還挑戰跳唱，他說：「如果我當年無參加歌唱比賽，而係去韓國做練習生會點呢？」台上播出一段片，Jay一人分飾七個造型，名為「JSeven」男團，非常爆笑。然後Jay跳唱Blackpink的《How You Like That 》和BTS的《Dynamite》，有板有眼，全場驚喜歡呼。之後Jay與20位合唱團成員及舞蹈員演出《思念即地獄》、《一步一悔過》和《Take a breath》，非常震撼，絕對視聽享受。今次紅館開騷，Jay感謝家人總動員撐場，而且一直支持他追夢，他唱出《Days, They've Gone Too Soon》時，台上大銀幕播出他的成長照片，都是家人和朋友合照，然後Jay吹奏一段口琴，並唱出為紀念已故祖母的《給缺席的人唱首歌》。演唱會尾聲，全場開手機燈，一片星海大合唱《山旮旯》。散場後，觀眾熱情Encore，換了便服的Jay上台再唱《愛斯基摩人之吻》後，首場紅館演唱會圓滿結束。