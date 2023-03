馮允謙紅館演唱會第二場 林明禎紅裙火辣登場

馮允謙(JayFung)昨晚在紅館舉行第二場,老闆林建岳博士、蔡一傑、ANSONBEAN、Jer@MIRROR、「Jay女郎」徐㴓喬(Asha)和劉沛蘅(Hillary)、洪卓立、肥仔@ERROR、Tim@Dear Jane與太太楊洛婷、應智越(細貓)等捧場,他們不但在Jay勁歌熱舞時,起身跟住跳舞,完場後跟Fans一樣不肯離場,還起哄大叫「JayFung」和「Encore」,非常熱情。Jay再度出場,演唱他作曲填詞的英文歌《How many times》,大派心心。

+ 5

表演嘉賓林明禎,昨晚換上全新紅色貼身裙,大騷身材和美腿,她與Jay貼身舞火辣升級,最後兩頭靠近幾乎咀咀時關燈,令人充滿幻想,全場尖叫。而另一位表演嘉賓梁釗峰出場,亦令全場氣氛急升。他們合唱《我好想你》後,釗峰透露與Jay首次約會是一起去欣賞填詞人周耀輝老師的音樂會,而剛才合唱的歌正是他的作品,希望大家喜歡他們的合唱版。釗峰揚言Jay在他我心中很重要,又說;「佢身邊每個人都愛惜、關心和照顧佢,係有原因。幾年前佢生日,我模仿佢錄過嘅一段旋律,唱咗句生日快樂嘅訊息畀佢。正常都係覆一句多謝,最多畀埋心心,但佢唔只畀心心,仲錄返條影片畀我,一齊睇。」台上熒光幕播出Jay將多謝的說話用英文唱出,非常可愛。釗峰問觀眾:「係咪好Sweet?嘩,我好想Check吓當時糖尿指數。其實我都好想知喺Jay心目中釗峰係點?有一次拍節目,佢話:『我每次見到釗峰都好開心、好想笑,佢個樣好似Snoopy。』」身旁的Jay搶著說:「真係好似,好可愛,所以我叫佢『Snoopy』!」釗峰無奈地說:「喺Jay心目中我係一隻可愛小狗!」全場爆笑。Jay強調:「唔係可愛小狗,係Snoopy,地位係好高架!」其實Jay是Snoopy迷,釗峰送他Snoopy擺設,對他說:「你放喺枱頭,代表我。」Jay攬住釗峰肩膀說:「雖然佢好可愛,但真嘅Snoopy喺我身邊!」他離場前對觀眾說:「大家都要錫釗峰,I love him. 」全場起哄。然後釗峰獨唱新歌《至少還有你取暖》。

+ 5

+ 3

演出後,釗峰接受訪問,坦言感到好安慰,說:「佢好叻仔,好識控場(控制現場氣氛),手臂好粗,開騷前見面佢話做GYM好辛苦,做極都無線條,但我見到好勁喎!當我聽到觀眾尖叫聲,我覺得好安慰,佢嘅努力得到肯定。佢最擔心自己講說話嘅部份,但我覺得幾可愛,呢個先係真正嘅佢。」他強調Jay待人真誠,值得被更多人愛錫。問到他送Jay公仔,想他放在哪兒?他笑說:「放喺屋企,唔好放喺迷你倉囉!」還有一場演出,釗峰對Jay說:「你畀心機唱埋尾場,我要去幫你照顧『全民造星』囝囝,加油!」

+ 21

昨日Jay台上兩度灑淚,當他唱《Days, They've Gone Too Soon》時,表示感激父母支持他追夢,說:「Daddy媽咪,我今日夢想成真,我企喺呢度⋯⋯(全場掌聲和歡呼聲)聽唔聽到?雖然我唔係做醫生或者好叻,但我真係好鍾意音樂,多謝你哋畀機會追我嘅夢想。」他邊說邊抹眼淚,除了唱歌還吹奏一段口琴。另外唱《Keep on fight on》時表示這歌是他在谷底時,歌詞給他很大安慰,唱到一半就忍不住喊,觀眾拍掌鼓勵。演唱會尾聲,Jay邀請全場觀眾開手機燈,自拍星海大合照,非常壯觀。