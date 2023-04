美國獨立搖滾樂隊The Strokes於2000年出道時,被譽為「搖滾樂的救星」,五位成員主音Julian Casablancas、結他手Nick Valensi和Albert Hammond Jr、貝斯手Nikolai Fraiture和鼓手Fabrizio Moretti,憑簡約的節奏中表達音樂情緒,而且充滿能量,一直深受搖滾樂迷的愛戴。

The Strokes宣布即將於7月16日,於亞洲國際博覽館5號展館舉行演唱會,票價為$680、$880、$1,080(優先進場票+送海報)。門票將於4月18日上午10時正,在快達票網站公開發售。

The Strokes以美國紐約為基地,連同他們同輩的好幾支音樂單位,引領美國獨立搖滾音樂充滿能量地再次蓬勃發展。從他們驚艷全球樂迷,廣受讚譽的標誌性首張專輯《Is This It》到他們第六張最新錄音大碟,並且一舉獲得格林美獎的專輯《The New Abnormal》,The Strokes 作為 21 世紀初最具影響力樂隊之一的地位,無可置疑。