英國創作歌手Ed Sheeran出道以來創作過多首大熱作品,更榮獲格林美獎年度歌曲及最佳流行個人表演獎等多個獎項,不過他於2018年推出的歌曲《Thinking Out Loud》被一間資產銷售公司入稟控告抄襲已故美國騷靈天王Marvin Gaye於70年代的名曲《Let's Get it On》,並索償7.8億港元,案件日前於美國紐約曼哈頓聯邦法院開庭審訊。

Ed Sheeran的歌曲《Thinking Out Loud》被一間資產銷售公司入稟控告抄襲已故美國騷靈天王Marvin Gaye於70年代的名曲《Let's Get it On》。(Getty Images)

《Thinking Out Loud》的主唱兼創作人的Ed Sheeran穿上西裝上庭應訊,在庭上Ed否認抄襲歌曲,並表示在表演期間偶爾會使用類似和弦的音樂,其律師亦表示使用這種表演方式不屬犯法。Ed作供時說:「如果我真係做咗你指控我嘅事,咁我就真係個傻仔,竟然會喺聚集2萬人嘅舞台上做呢種事(唱抄襲歌曲)。」另外,與Marvin Gaye共同創作歌曲《Let's Get It On》的作曲家Ed Townsend女兒亦有上庭作供,指Ed的經理人公司應該將抄襲歌曲的收益與原作曲家瓜分。