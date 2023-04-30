專訪｜陳少琪任《歌聲魅影》譯配總監　半年譯22首歌成最大挑戰

機會總是留給有準備的人。入行37年，寫過萬千歌詞，由流行曲寫到音樂劇，陳少琪成為被挑選的人，擔任殿堂級音樂劇《歌聲魅影》的中文版譯配總監，成為華語詞壇第一人。以為半年翻譯22首音樂劇歌曲好簡單？雖然是夢想成真，但陳少琪老師都認為是人生的最大挑戰。



採訪：關穎賢、許育民

撰文：關穎賢

攝影：葉志明



陳少琪擔任殿堂級音樂劇《歌聲魅影》的中文版譯配總監。（葉志明攝）

35年前《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）正式公演，作為粉絲的陳少琪老師多年來已經入場欣賞過無數次，但萬萬想不到自己竟然有機會能擔任殿堂級音樂劇的譯配總監，將劇中的22首歌曲翻譯成中文，成為音樂劇中第18種官方語言，並即將於5月至6月在上海進行首次演出，同時正商討來港公演的可能性。

陳少琪是《歌聲魅影》的超級粉絲。（葉志明攝）

對於音樂劇，陳老師認為《歌聲魅影》好聽的歌曲有很多，消化劇情後令自己有很多感悟，更以「幸運」來形容今次的夢幻合作：「在音樂圈都已經有37、38年，想過要做的都做了，沒想過能做的，都能夠做到。有時候是音樂揀了我，不是我揀音樂。有好多東西不是你想做就做到，要有好多緣分，好多機遇。」

能夠成為《歌聲魅影》的中文版譯配總監，陳少琪直言絕對是夢想成真。（葉志明攝）

陳老師首次接觸音樂劇是1997年跟張學友合作《雪狼湖》的時候，自己沒想過過去所的經驗累積疊加至今時今日才能做到《歌聲魅影》。可能大家會認為，翻譯歌曲可以有多難？只是將英文翻譯做中文，難度應該不高？這樣想就大錯特錯。

《歌聲魅影》是史上最長壽的音樂劇，至今踏入睇35個年頭，舞台的調度、演員的一舉一動、出入台位置等，都不會因為歌詞而改變，只能夠由陳老師率領的譯配團隊作出遷就，而難度就在於所有歌詞都已經設計了動作來配合。

《歌聲魅影》即將於5月至6月在上海進行首次公演。

創作歌曲及填寫歌詞從來都不是容易的事，但要百分百翻譯歌詞就難上加難，如果要在半年內譯出22首歌，絕對是接近Mission Impossible。陳老師談起翻譯歌詞都不禁笑著搖頭說：「寫歌詞時都不能早一個小節出現某個中文歌詞，要跟隨原版動作的中文動詞才能出現。不可以反拍，就算整體意思一樣都不可以，需要逐個字翻譯，同時要求有文字的美感，包容性要很強。」儘管意思吻合，另一難度就是演員的演繹，陳老師直言最難忘其中一位男主角阿雲嘎的一句話「如果我們作為歌者都感受不到那種（情感）的直接，那觀眾又怎會接收到呢？」所以譯配的過程中，團隊幾乎是每天互相攻擊、互相推翻、不斷修改，令陳老師都忍不住說：「有時候真的很大打擊。」

除了精準度及演員獻唱時的舒適度，觀眾的享受亦是難度之一。陳老師透露現時音樂劇觀眾都以年輕女性為主，她們接受的語境與老一輩的人截然不同，所以譯配團隊的年齡跨度幾十年，為的就是想尋找一種新的文體，讓16歲至56歲的觀眾都能夠聽得懂，這樣才能讓觀眾完全投入音樂劇中。

今次可算是陳老師入行以來最大的挑戰。（葉志明攝）

今次有過《歌聲魅影》的合作經驗，問到日後可會朝著百老匯音樂劇的方向走，陳老師指現時已經開始醞釀不同的合作，有些音樂劇都想作雙語的演出：「自己一向都好喜歡音樂劇，雖然影視是很難征服的媒介，但影視有剪接。而音樂劇所有都是現場，唱歌跳舞演戲都要完美，需要配合所有台前幕後，燈光 一秒鐘都唔可以錯，作為創作者，參與音樂劇看到成果，配合到完成到的滿足感很大，比起寫一首歌的滿足感好唔同！」