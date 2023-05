英國創作歌手Ed Sheeran就被指控大熱歌曲《Thinking Out Loud》疑抄襲已故美國騷靈天王Marvin Gaye於70年代的名曲《Let's Get it On》的官司上庭,Ed否認指控,更在庭上自彈自唱展示如何創作歌曲。

Ed Sheeran的歌曲《Thinking Out Loud》被一間資產銷售公司入稟控告抄襲已故美國騷靈天王Marvin Gaye於70年代的名曲《Let's Get it On》。(Getty Images)

日前Ed Sheeran在庭上怒指,如果最後被判抄襲罪成就會退出音樂界,並稱指控他抄襲的說法很侮辱,甚至發誓,如果陪審團真的認定他有罪,他將結束音樂生涯:「我覺得我將一生都獻給成為表演者和作曲人,讓人貶低它真的是一種侮辱。」雖然兩首歌曲有少許相似,但只是使用了某幾個相同的和弦,而Ed Sheeran亦即場示範了如何創作歌曲,有不少網民及粉絲都力撐Ed並沒有抄襲。