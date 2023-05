Ed Sheeran抄襲官司獲判勝訴　因審訊而錯過祖母喪禮感沮喪

英國創作歌手Ed Sheeran今年4月被控大熱歌曲《Thinking Out Loud》疑抄襲已故美國騷靈天王Marvin Gaye於70年代的名曲《Let's Get it On》,對於被控抄襲Ed感憤怒,更指若判罪成將退出樂壇。經過連番審訊,法庭終於在美國時間昨日(4日)宣判Ed官司勝訴。

Ed Sheeran抄襲官司獲判勝訴。(VCG)

Ed Sheeran在庭上用結他自彈自唱了部分《Thinking Out Loud》的歌給法官聽,並說明這首歌是受到祖父母和當時自己新的一段戀愛關係所啟發,而歌曲時在家裡與朋友一同創作的。Ed的律師告訴法官,兩首歌相似的和弦與旋律就只是「音樂字母表中的字母」而已。

Ed Sheeran在法庭外公開聲明,並指兩首歌曲中所使用的和弦,是用於創作音樂的常見構件。(IG片段畫面)

得悉勝訴後,Ed Sheeran在法庭外公開聲明,並指兩首歌曲中所使用的和弦,是用於創作音樂的常見構件:「很高興自己的歌手生涯還能繼續,但同時對於這種毫無根據的指控也能上法院感到很沮喪。如果今天判定的結果是我有抄襲,那所有的作曲家都要跟創作自由說再見了,我永遠不當誰都可以搖一下的錢罌。」另外,Ed亦透露新專輯《-》及紀錄片都於5月5日同步推出,更因為官司而錯過祖母的喪禮。