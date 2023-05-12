草蜢新加坡站觀眾唔捨得走　蔡一傑拋禮物歌迷意外「中頭獎」

組合草蜢已先後到過台灣、美國舉行《RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會》，本月初三子再飛到新加坡室內體育館，繼續巡迴演出。自三月中公布草蜢開騷消息，歌迷反應熱烈，門票火速售罄，主辦單位馬上推出應變措施，加開場館座位，讓更多歌迷可以入場一睹草蜢三子high爆舞台的風采。

日前草蜢去到新加坡舉行巡迴演唱會。

日前（6日）草蜢去到新加坡舉行巡迴演唱會，全場5800位觀眾high爆，整晚跟著草蜢一起跳、一起唱，完騷後三子一起接受訪問，蔡一智說：「估唔到我哋一開場，第一粒音，全場已經好crazy咁跟住唱足三個鐘，無停過，真係好犀利，亦都俾到好大力量我哋。」旁邊的蔡一傑補充：「上次嚟呢度開騷係17年嘅事，六年冇開演唱會，新加坡嘅歌迷盡興，我哋又開心。」蘇志威也相當認同：「有佢哋嘅掌聲、尖叫聲支持，今晚我哋出盡咗120%嘅體力。」

全場5800位觀眾high爆，整晚跟著草蜢一起跳、一起唱。

六年未有到新加坡開騷，草蜢三子除了掛念歌迷，亦掛念當地的美食，蔡一智說：「我哋開騷前拍咗條片放喺社交網站，因為講咗句掛住新加坡嘅美食，我哋由落機一刻，不停收到歌迷送嚟嘅美食，而家我間房，係有十幾個班蘭蛋糕，仲有海南雞飯。」

蔡一智。

提到今次演唱會最難忘事件，蔡一傑馬上面露尷尬表情，他說：「我哋有一個環節，要將禮物拋去觀眾席送俾歌迷，可能當時我戴住手套，拋嘅時候甩手，成袋禮物撞向歌迷塊面，嗰一刻，又好笑，又尷尬，我喺台上不斷同佢講對唔住，最慘係因為衝力太猛，份禮物撞完佢塊面，再向後彈去其他觀眾，中咗『頭獎』但最終攞唔到禮物。」

蔡一傑。

除了尷尬事件，新加坡歌迷的熱情，同樣令草蜢印象深刻，蔡一智說：「今晚歌迷玩嘅人浪，係可以媲美香港嘅觀眾，因為新加坡三面台，要U字型做人浪，難度高好多，佢哋係連續幾首慢歌無間斷玩人浪，真係要俾啲掌聲新加坡歌迷。」蔡一傑補充說：「同埋今晚完晒encore，唱晒歌單裡面嘅歌，但啲歌迷唔捨得走，最後我哋三個要再上台，同大家謝幕，見多一面，講多次拜拜。」

蘇志威。

另外，蘇志威說：「嚟緊我哋7月會去雲頂巡迴，新加坡嘅朋友過去好方便，到時可以再買飛嚟支持我哋，所以馬來西亞嘅朋友撲飛要快手，當然我哋都好歡迎香港、台灣嘅歌迷，一齊過嚟馬來西亞睇我哋演唱會啦！」