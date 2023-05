Lewis Capaldi獲母校打造紀念銅像　比C朗「邪神」像更災難級

現年26歲的蘇格蘭創作歌手Lewis Capaldi憑歌曲《Someone You Loved》爆紅,更登上Billboard Hot 100冠軍位置,他的搞笑形象,深得網民及歌迷愛戴。日前Lewis推出了新專輯《Broken by Desire to Be Heavenly Sent》,其母校特別訂造銅像紀念Lewis的成就,不過效果卻出人意表。

Lewis Capaldi憑歌曲《Someone You Loved》爆紅。(Twitter)

Lewis上周推出了新專輯。(IG圖片)

據外國傳媒報道,LewisCapaldi日前重返位於蘇格蘭的母校St Kentigern's Academy,一眾師生向他送上紀念銅像,但該銅像面容扭曲、神情詭異,只有髮型勉強稱得上相似。校長兼美術老師Bryan Johnstone透露銅像是參考了James Corden整蠱碧咸的銅像,除了整蠱Lewis之外,亦以搞笑形式來紀念Lewis的成就,非常有愛。

LewisCapaldi日前重返位於蘇格蘭的母校St Kentigern's Academy,一眾師生向他送上紀念銅像。(Twitter)

銅像面容扭曲、神情詭異,只有髮型勉強稱得上相似。(Twitter)

Lewis看到銅像後並沒有嫌棄,更風趣地大讚銅像捕捉到自己的神髓,雖然很奇怪,但很喜歡,亦是自己收過最美麗的禮物。不少網民看到銅像的真身後引發熱烈討論,有人指銅像比球星C朗家鄉為他打造的頭部雕像更災難級,但學校及雕像的風格都很符合Lewis Capaldi的搞笑形象。

有人指銅像比球星C朗家鄉為他打造的頭部雕像更災難級。(Getty Images)

獲洛杉磯銀河建銅像 碧咸見老翻版本怒插:真係好X可怕!

+ 3

碧咸嬲豬逐格睇: