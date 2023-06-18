輕談淺唱不夜天｜我的音樂雜誌之旅（上集）

在80年代，那個紙媒黃金老好Analogue的好日子，DVD、MP3、下載、數碼還未出現，本土出版、音樂、電影、漫畫、學術、明星已經一一粉墨登場。音樂、電影、漫畫、色情四大紙媒，各自楚河漢界劃分清晰，並駕齊驅。那個年代，刊登影響民生教育、欠缺內涵而只求「踩界」標題的狗仔傳媒仍未出現。香港人聲色犬馬，信心滿滿，由70年代香港電視劇主題曲膾炙人口；70年代尾日本文化入侵；80年代吹起歐美文化；90年代唱好粵語流行曲；至現在保護本土文化粵語流行曲，香港本土音樂雜誌可以說是開到荼蘼。

1994年《音樂殖民地》創刊號。

「點解老竇唔係唱片舖老闆？」

打從小學時家人送給我第一件音樂配件——Walkman開始，我便開始染上「毒癮」，每日24小時全天候聽着各電台音樂教主，派送本土、中日、歐美各地「毒物」。小學的我只可負擔十元可租幾日的代租CD，過足癮才慢慢揀選合心意的歌曲，自製一大堆個人精選Teac、Maxell、Sony、TDK、Normal帶、Metal帶……高中後零用錢多了，便可享受另一種貼心服務——代客錄歌，兩元一首，自主歌單，首首心水。

1975年《好時代雜誌》創刊號。

那時還沒有免費的網媒，一張CD相當於八、九個午餐。每個月初，我拿著一個月的零用錢，便跑去唱片店朝聖，利用消費一張CD的時間，盡量爭取與店舖內一眾武林高手售貨員「呃水吹」的機會，又或是「賴死唔走」，聽著客人與老闆高談樂壇唱片的行情，我目定口呆又飢餓地吸收着，每個渴望出現的名字都如雷貫耳，好像每次到此一遊便會升仙似的。父親每次絮絮地質問我的冰點成績時，我心裡都會不禁想到：「我夠想問點解老竇唔係唱片舖或者報攤老闆？」

香港音樂雜誌歷史奇蹟

我每周都會第一時間拜讀各本「武林秘笈」，由第一次接觸、80年代面世的《100分》，到初階本地樂壇、日本歌星為主但風格較偏向娛樂新聞的《好時代》和《新時代》，但這些都不是我杯茶。終於，我遇上兼顧本地及外語音樂的《Music Bus》，還有讓我認識Monitor Records的《助聽器》、星期二出版的《年青人周報》、星期四出版的《青年週報》及《搖擺雙週刊》，直至星期五有《音樂一週》，另類莘莘學子不斷從中吸取，並認知世界各地的主流及另類音樂文化。當時，因為長期作戰恐怕負擔不來，便會找來志同道合的音樂信徒分散訂購。這個另類同好一直由初中維持到大家各奔前程出外留學才解散，後來也靠著這班在外留學的音樂同袍不斷郵寄，才開拓我們對外國音樂雜誌的眼界。

《助聽器》在1987年創刊，介紹獨立唱片label為主。

《新時代》 風格較偏向娛樂新聞。

Keith Yip、Sam Jor、Cello Kan、清研、Nostalgia及後來的袁智聰，這些名字對我們這班音樂初哥影響甚深，不知有多少個午飯時間忙著抄下他們的心水推介，再等到校門開閘放學，餓着跑去旺角的唱片店租唱片來翻錄……

《Quotables豁達音樂誌向》主力報道及評論外國流行音樂，在指定地方免費派發，也在便利店及報攤發售。

21世紀前，音樂雜誌是我的生活必需品，後來的《Top純音樂》以及1994年創刊的《Quotables》當然不在話下，直至袁智聰共出版了252期的最後一本《音樂殖民地（MCB）》，才結束我的訂購生涯。90年代尾，我已經很少買本地音樂雜誌，但《MCB》結束前我也不時買一本捧場。說到底，作為一本純另類音樂雜誌，《MCB》在音樂雜誌界能夠抗戰十年，也算是香港音樂雜誌史中的一個奇蹟！

十年來不停傳出紙媒危在旦夕的消息，近年剩下的「死剩種」寥寥可數，更遑論音樂雜誌。看着日曆和同學約好如何分散訂購音樂雜誌的日子已不復再，現在只要動動手指點擊一下，全天候免費的音樂推介、音樂群組、部落，再配合類似維基百科的各大音樂資料庫，人人都可成為音樂評論員、樂評人。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。