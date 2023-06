購買Jer Solo Concert MIRO場,需要先到活動頁面登記領取「MIRO專屬代碼」。

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)和Jer(柳應廷)將在 7月舉行個人演唱會,門票日前開賣火遞售罄。大會今日宣布兩人各自加開一場MIRO場,換言之兩人合共開4場。

JERSON分別加開一場MIRO場。

其實,早前Jer嘅《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》早前在開賣MIRO場門票後, 同日下午已有人在網上高價炒賣80張門票;而Anson Lo的MIRO場開賣前,大會取消370個不尋常紀錄,但並未有應fans要求採用實名制票。