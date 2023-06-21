Serrini下月底辦個唱買飛要考試　最貴要$18888到底包啲咩？

唱作女歌手梁嘉茵（Serrini）將於下月底在麥花臣場館舉行個唱，她今次演唱會主題為《Serrini不冷淡不熱情觀鳥會2023》，將場館變身大自然空間。Serrini憑空靈的聲線吸引到不少的粉絲支持，認為她的聲線十分治癒，一眾的粉絲都急不及待聆聽這把療瘉的聲線。Serrini於個唱中將會化身成會唱歌的鳥，在場館中讓大家可以近距離：「Serrini將會帶大家走進親自（派人）設計嘅麥花臣四面台奇幻空間，用樹個人特色嘅溫柔靜謐，以音樂錫啖每一位，猶如陽光灑落在眾人臉上。」

Serrini憑空靈的聲線吸引到不少的粉絲支持。(fb@Serrini)

Serrini的演唱會日前公布賣票的內容，亦有服飾要求：「內外100%全棉、人畜無害look、非常乾淨整齊。」除此之外，票價的價格分4種，分別是：總理 $18888、VIP 鳥區 $1280、觀鳥A區 $880及觀鳥B區 $680。而「總理」的價格需要$18888令人十分驚訝，到底這個價格的門票包括什麼值過萬元？根據Serrini的社交平台指：「總理 $18888，將有專人安排特別座位；不需考試，即時獲得入場資格；參與觀鳥會總理特別環節；可參加簽名會跟梁總理合照。」

梁嘉茵（Serrini）將於下月底在麥花臣場館舉行個唱。(fb@Serrini)

而VIP 鳥區所包括的東西是：「VIP 鳥區 $1280，地面區 超限量名額；不設劃位，隨意舒服席地就坐；專享VIP福利禮物套裝一份可參加簽名會。」而觀鳥A及B區就是旁邊樓梯坐位的位置。