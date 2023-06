蔡健雅驚喜唱Billie Eilish《Bad Guy》　鄭中基岑寧兒大熒幕上鏡

台灣金曲歌后蔡健雅(Tanya)今晚(25日)首度於紅館開騷,她先以紫綠色漸變露肩晚裝登場,再換上銀色閃片連身套裝示人。來到演唱會中段,Tanya終於唱到人氣歌曲《雙棲動物》,觀眾打開手機閃光燈,以一片燈海支持。及後Tanya唱出最愛歌曲《拋物線》及《Letting Go》,引來全場歡呼。

Tanya換上銀色閃片連身套裝示人,引來全場歡呼。(梁碧玲 攝)

Tanya一口氣唱畢8首情歌,連她自己都笑指:「我寫了很多情歌……但我們繼續唱下去好不好?」不過話音剛落,Tanya唱完《破格》後,即換上全黑晚禮服,與兩位伴唱演唱美國小天后Billie Eilish的人氣歌《Bad Guy》,大膽突破斯文形象,展現暗黑風格,後半段更加上中文歌詞改編為《天使與魔鬼的對話》,足見Tanya心思!

Tanya驚喜演唱美國小天后Billie Eilish的《Bad Guy》。(梁碧玲 攝)

之後Tanya又唱出《被馴服的象》及《別找我麻煩》及《You are my sunshine》,大熒幕上投射出台下觀眾反應,連鄭中基及岑寧兒都有入鏡,岑寧兒興奮地舉手歡呼,炒熱全場氣氛。及後Tanya唱出搖滾版《思念是一種病》及《Easy come easy go》,令全場High爆。

Tanya穿上黑色晚禮服,高貴又不失活潑。(梁碧玲 攝)

