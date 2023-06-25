蔡健雅驚喜唱Billie Eilish《Bad Guy》　鄭中基岑寧兒大熒幕上鏡

台灣金曲歌后蔡健雅（Tanya）今晚（25日）首度於紅館開騷，她先以紫綠色漸變露肩晚裝登場，再換上銀色閃片連身套裝示人。來到演唱會中段，Tanya終於唱到人氣歌曲《雙棲動物》，觀眾打開手機閃光燈，以一片燈海支持。及後Tanya唱出最愛歌曲《拋物線》及《Letting Go》，引來全場歡呼。

Tanya換上銀色閃片連身套裝示人，引來全場歡呼。（梁碧玲 攝）

Tanya一口氣唱畢8首情歌，連她自己都笑指：「我寫了很多情歌……但我們繼續唱下去好不好？」不過話音剛落，Tanya唱完《破格》後，即換上全黑晚禮服，與兩位伴唱演唱美國小天后Billie Eilish的人氣歌《Bad Guy》，大膽突破斯文形象，展現暗黑風格，後半段更加上中文歌詞改編為《天使與魔鬼的對話》，足見Tanya心思！

Tanya驚喜演唱美國小天后Billie Eilish的《Bad Guy》。（梁碧玲 攝）

之後Tanya又唱出《被馴服的象》及《別找我麻煩》及《You are my sunshine》，大熒幕上投射出台下觀眾反應，連鄭中基及岑寧兒都有入鏡，岑寧兒興奮地舉手歡呼，炒熱全場氣氛。及後Tanya唱出搖滾版《思念是一種病》及《Easy come easy go》，令全場High爆。

Tanya穿上黑色晚禮服，高貴又不失活潑。（梁碧玲 攝）

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