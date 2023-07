Jer尾場獲吳林峰送贈「老婆」盼勿忘初心　兩度encore不願離場

柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚(10日)尾場。

Jer一連四場個唱,今晚去到最後一場。(梁碧玲攝)

Jer 唱《凡星》時,鼓勵大家要have fun,之後他特地介紹在個唱擔任和音嘅雷同二友,並表示希望二人可有更多人認識,二人獻唱《路仍長》;之後Jer與吳林峰合唱《捱麵包的人》,Jer解釋自己與吳林峰都是busker出身、由無人認識的時間捱到到今日,一度講到眼濕濕。「我入行之後唔算有好多朋友,佢係其中一位,佢係好努力努努力嘅人,好想今日透過呢個機會介紹呢位好犀利嘅香港唱作人。」吳林峰之後送上自己存錢買嘅第一枝結他給Jer, 並表示每次自己感到迷失、想放棄時,都會望一望枝結他,提醒自己找回初心,他希望Jer 也可以一直保持初心:「呢枝真係我老婆,我一直都冇拎去整,因為唔想俾人掂。只要我繼續寫歌 ,我都一定幫你寫。」

個唱尾聲,Jer 特別多謝屋企人俾自己任性地追夢。(梁碧玲攝)

Jer 在Encore時,特意唱《造星》時嘅復活歌《P.S I Love You》,他表示此曲記錄了自己很多重要片段,所以每次唱都有很深的感受。Jer 請出嘉賓The Hertz,對方大讚他一直堅持做自己喜歡嘅音樂其實並不易,所以他值得被珍惜,眾人合唱《天堂100%》及《千世書》。

Jer 回憶與吳林峰的點滴時一度哽咽。(梁碧玲攝)

Jer encore 後返回後台,全場觀眾繼續大叫encore。(梁碧玲攝)

