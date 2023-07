MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)一連4場《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》今晚(24日)在亞博舉行第二場。



化身「Rock Lo」的教主唱完《潛龍勿用》後,請出嘉賓Dear Jane 齊齊《MONEY》,全場氣氛high爆。Anson Lo表示如果是與Dear Jane 合作,應該好難會有Rock Lo的出現,之後身穿窩釘皮外套的教主,更對Tim送上情深擁抱,十分好笑。

Dear Jane 任邀做教主個唱嘉賓。(林得懿攝)

之後教主返回後台換衫,Dear Jane 由主舞台走到小舞台,與全場一齊大合唱《到底發生過什麼事》,Tim頻頻舉讚表示十分滿意。

Rock Lo送上情深擁抱。(林得懿攝)

昨晚唱《神隊友》時多次落淚的教主,今晚十分堅強,並再一次感謝神徒無條件支持:「we back it up together 。」