姜濤開Show前夕推出主題曲《濤》　望姜糖健健康康入場睇Show

《姜濤Keung To "Waves" In My Sight 個人演唱會》將於8月2日晚正式展開，為了這次演唱會，姜濤特別製作了演唱會主題曲〈濤〉於開Show前夕推出，進入最後綵排階段的姜濤，特別披露了今次演唱會細節，讓人引頸以待。



姜濤演唱會主題曲〈濤〉於開Show前夕推出。

〈濤〉用上姜濤的名字，除了源於填詞人小克過去在〈鏡中鏡〉的一句歌詞「我是濤」外，其實亦因為今次演唱會的主題是「Waves（浪濤）」，但過去的作品卻未能帶出主題，姜濤說：「「以往自己嘅作品都有好強烈嘅主題喺入面，所以一直都搵唔到好合適嘅歌去演繹成個演唱會主題，所以就希望寫一隻純粹關於水嘅歌，咁啱自己個名又有一個『濤』字，所以就用〈濤〉作為歌名，好多謝小克老師幫忙寫咗呢隻歌。」「濤」是水的其中一種形態，姜濤說：「水好多樣化，當中仲包含好多哲學喺入面；好想自己好似水一樣，無論喺想法、做人處事，又或者具體啲，喺做嘅歌曲音樂類型上，都一樣有好多唔同形態展現出嚟，而今次〈濤〉呢首歌，係想話俾大家聽，我會用一種好自己嘅方式，去帶動『水』，即係我自己去流動。」

〈濤〉用上姜濤的名字，除了源於填詞人小克過去在〈鏡中鏡〉的一句歌詞「我是濤」外，其實亦因為今次演唱會的主題是「Waves（浪濤）」

據姜濤形容，〈濤〉是很炸場的一首歌，會聽到猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢，姜濤說：「呢首歌就好似要話俾大家聽，我要嚟喇！」為了營造這種氣勢，今次〈濤〉找來合唱團演唱歌劇式的和音，副歌方面亦好易記，姜濤說：「過去作品裡面應該都未有過咁樣嘅Hook Line俾大家聽到。」〈濤〉將會在今次演唱會上作首次公開演出，當中會有舞蹈去表達水的形態，姜濤說：「唔想好純粹用而家好常見嘅街舞形式去表達水嘅形態，所以會用好多布去營造水嘅感覺，同時舞蹈上除咗Urban Dance之外，仲會加入現代舞嘅元素，大家會睇到一個好豐富嘅大畫面。」

據姜濤形容，〈濤〉是很炸場的一首歌，會聽到猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢。

說回演唱會，為了配合演唱會主題，今次姜濤亦會嘗試不同的舞種，他說：「正如水一樣喺唔同形態有唔同嘅形狀、方式，包羅萬有，今次喺演唱會入面都會用唔同曲風、舞種串連成個演唱會，所有舞種甚至溝埋一齊，唔需要特別區分。」但腳傷可會形響排舞？姜濤大派定心丸：「Keep住有做物理治療，帶住腳箍跳舞都OK，唔使擔心！」除了〈濤〉以外，在今次演唱會姜濤亦會唱出多首從未曝光的新歌，還有意想不到的內容及驚喜，被問到姜糖要如何準備迎接演唱會的來臨，姜濤只簡單道：「準備一個好嘅身體嚟睇表演就可以，唔要求大家做咁多嘢，好好地睇就得了。」

今次演唱會姜濤亦會唱出多首從未曝光的新歌，還有意想不到的內容及驚喜。