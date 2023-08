姜濤開Show前夕推出主題曲《濤》　望姜糖健健康康入場睇Show

《姜濤Keung To "Waves" In My Sight 個人演唱會》將於8月2日晚正式展開,為了這次演唱會,姜濤特別製作了演唱會主題曲〈濤〉於開Show前夕推出,進入最後綵排階段的姜濤,特別披露了今次演唱會細節,讓人引頸以待。



〈濤〉用上姜濤的名字,除了源於填詞人小克過去在〈鏡中鏡〉的一句歌詞「我是濤」外,其實亦因為今次演唱會的主題是「Waves(浪濤)」,但過去的作品卻未能帶出主題,姜濤說:「「以往自己嘅作品都有好強烈嘅主題喺入面,所以一直都搵唔到好合適嘅歌去演繹成個演唱會主題,所以就希望寫一隻純粹關於水嘅歌,咁啱自己個名又有一個『濤』字,所以就用〈濤〉作為歌名,好多謝小克老師幫忙寫咗呢隻歌。」「濤」是水的其中一種形態,姜濤說:「水好多樣化,當中仲包含好多哲學喺入面;好想自己好似水一樣,無論喺想法、做人處事,又或者具體啲,喺做嘅歌曲音樂類型上,都一樣有好多唔同形態展現出嚟,而今次〈濤〉呢首歌,係想話俾大家聽,我會用一種好自己嘅方式,去帶動『水』,即係我自己去流動。」

據姜濤形容,〈濤〉是很炸場的一首歌,會聽到猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢,姜濤說:「呢首歌就好似要話俾大家聽,我要嚟喇!」為了營造這種氣勢,今次〈濤〉找來合唱團演唱歌劇式的和音,副歌方面亦好易記,姜濤說:「過去作品裡面應該都未有過咁樣嘅Hook Line俾大家聽到。」〈濤〉將會在今次演唱會上作首次公開演出,當中會有舞蹈去表達水的形態,姜濤說:「唔想好純粹用而家好常見嘅街舞形式去表達水嘅形態,所以會用好多布去營造水嘅感覺,同時舞蹈上除咗Urban Dance之外,仲會加入現代舞嘅元素,大家會睇到一個好豐富嘅大畫面。」

說回演唱會,為了配合演唱會主題,今次姜濤亦會嘗試不同的舞種,他說:「正如水一樣喺唔同形態有唔同嘅形狀、方式,包羅萬有,今次喺演唱會入面都會用唔同曲風、舞種串連成個演唱會,所有舞種甚至溝埋一齊,唔需要特別區分。」但腳傷可會形響排舞?姜濤大派定心丸:「Keep住有做物理治療,帶住腳箍跳舞都OK,唔使擔心!」除了〈濤〉以外,在今次演唱會姜濤亦會唱出多首從未曝光的新歌,還有意想不到的內容及驚喜,被問到姜糖要如何準備迎接演唱會的來臨,姜濤只簡單道:「準備一個好嘅身體嚟睇表演就可以,唔要求大家做咁多嘢,好好地睇就得了。」

