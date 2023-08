MIRROR成員人氣王姜濤今日(2日)於亞博舉辦首個個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,未開騷先有大批「姜糖」身穿黑色會員T-shirt到場排隊買週邊,領取應援物品、以及到應援區打卡。

姜濤演唱會頭場開鑼,場面熱鬧!(邱愛霖攝)

姜糖特別訂做及精心設計的40多個打卡區,供人影相留念,期間更有十多名姜糖於應援區齊齊大嗌姜濤名字,姜糖年齡層分布平均,小至8歲至長輩均有。

姜濤多款周邊商品售罄。(邱愛霖攝)

姜濤演唱會周邊商品每天設有限定數量,限量版100個姜濤籃球早於4點已售罄,數百件T-shirt三款尺寸則於晚上7點售罄,直至7點20分還有100名粉絲購買其餘三款周邊,包括WAVES IN MY SIGHT BoXSet、Poster及手燈。

另外,會場門外多位圈中好友及親友送上花籃表示支持,包括張敬軒、古巨基、童愛玲、姜濤父母及姜濤後援會等,張敬軒花籃則寫上「Dear Keung To Good Show!!Hins」,吸引大批姜糖打卡留念。

多位圈中藝人送上花籃祝賀。(邱愛霖攝)

