專訪｜何雁詩自認曾無知兼任性：受咗好多教訓先知有咩可任性地做

何雁詩以《the right kind》回歸樂壇，比起歌詞中提及的「隨性」，何雁詩更多的是好勝：小時候打高爾夫球純粹為在比賽中爭一席位；簽唱片公司，要求一年推出3首歌且每首都要係冠軍歌，連她自己都說：「我係好需要一個目標」。



何雁詩生B後一年即重返樂壇，除了是因為對音樂充滿熱誠之外，亦是不想全天候留在家中湊B，怕會過分焦慮。「 都想小朋友知道有勇氣即可追尋自己鍾意做嘅嘢。」（梁碧玲攝）

何雁詩說在懷孕期間遇上疫情，安全起見，大部分時間留在家中，為kill time於是報讀了一個音樂課程，而《the right kind》正是其中一份功課，歌詞中一句「以我脾性 夢幻隨性」最寫「中」她，原因是自己很常諗到就去做，她說：「呢啲細個叫任性，大個就係隨性。以前我都幾反叛，爸爸叫我唔好做，就偏要做，仲要做到最好。」何雁詩身為家中獨女，父母對她事事支持，種種原因令她有資格任性。「 呢行嘅所有經歷都係塑做咗我而家嘅性格，亦都受咗好多教訓 ，令我知道有啲咩係可以任性地去做、有啲咩係要腳踏實地努力去做，每個人都係由自己嘅經歷去塑造一個性格，我呢個性格唔可以話好定唔好，但會令我身邊嘅人係開心，自己亦都開心。」

雖說自己曾經十分無知，但何雁詩與舊東家關係依然良好。「明白山水有相逢呢個道理，亦好感激曾經出現過一位恩師俾咗好多好嘢我。」（梁碧玲攝）

何雁詩自6歲開始打高爾夫球，10歲加入香港高爾夫球代表隊，不過她說自己從未享受過打高爾夫球時與別人社交。「我係享受比賽，細細個打golf係爸爸對我嘅一個期望，當然無佢咁push我冇咁好嘅成績，但如果喺空閒時間都會享受到嘅係音樂。我係好需要一個目標，唔可以無目的咁去練波，尤其是小時候，溫書絕對係因為要考試。」如果要在音樂上好勝，獎應該會是其中一個項目吧？何雁詩說以前曾追求每首歌都要冠軍。「去到一個位係個心好雄，每次都要top位，但其實係無可能；甚至當時會了解拎冠軍係因為天時地理人和因素，又或者有好多我唔了解嘅因素，但唔代表我唔想要。」

何雁詩希望囝囝都可隨性地活：「控制自己唔好太溺愛佢，但始終都係第一次做家長，要慢慢學。」（IG圖片）

除了追求冠軍歌之外，何雁詩以前在音樂上的追求亦多次被公司拒絕：「我會要求公司用好大嘅budget去做一個MV，每次想搵最top嘅監製，從來無諗過條數係返唔返到嚟。公司會reject，我就會問點解唔可以一年三首歌，或者每首歌都要有MV，當時係會深深不忿。」

難怪當年何雁詩離開星夢時，曾表示「雙方期望不一致」。離開星夢後，何雁詩曾以獨立歌手身份推出作品，她才深明自己以前有多無知。「自己經營一個品牌最搞唔掂係財政，好多開支要去孭，唔同喺大公司會由幾個歌手去分擔，錢銀上流動都要諗清楚。我係試過得到晒所有嘢，然後一下子無晒，點樣係呢個行業中搵到快樂，一係轉行，但我又唔想，咁如果我要以音樂為事業，我要喺創作過程中，享受同其他人嘅合作。」