Whitney Houston全息演唱會香港站9月舉行　數碼技術重現經典金曲

Whitney Houston雖然已經離世逾十年,但仍然有許多歌迷懷念她的聲線和音樂,而《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》「全息音樂會」將於下月舉行,是有史以來最令人驚嘆和身臨其境的現場音樂會體驗。



現場樂隊以尖端Hologram(全息影像)數碼重新編排多Whitney Houston的熱門歌曲。(影片截圖)

音樂會將通過完整的現場樂隊和精心編排的舞者,由尖端Hologram(全息影像)數碼重新編排多Whitney Houston的熱門歌曲,包括《I Will Always Love You》、《I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)》、《My Love Is Your Love》以及 2019年Kygo製作的全球熱門單曲,以及Steve Winwood 的《Higher Love》的現場翻唱,有如將Whitney Houston再度重現眼前。

Whitney Houston有如重現大家眼前。(影片截圖)

此次巡演的影像服裝由Whitney長期合作的名人造型師兼朋友Timothy Snell設 計,他為這場演出重新設計她的標誌性造型。而舞台由著名燈光設計師、創意總監和舞台製作人LeRoy Bennett設計,他因與 Prince、Lady Gaga和Paul McCartney等合作而聞名。

《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》是唯一獲得官方認可的巡演,早前已先後在不同國家及城市舉行,更突破了技術、創新和想像力的界限,讓觀眾再次欣賞Whitney Houston的所有熱門歌曲!

《An Evening with Whitney...The Hologram Concert》

日期:2023年9月16-17日

時間:20:30開始

地點:KITEC - STAR HALL

票價:$780、$680

門票於8月14日上午10時正於HK Ticketing公開發售