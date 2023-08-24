Frankie認MIRROR年尾缺席頒獎禮 將全力排練1月演唱會

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）今日出席傢俬店的星級店長活動，原來他讀書時已在這間傢俬店做過兩年兼職，今日有重遊舊地的感覺。他指自己當時正在讀書，要賺錢學跳舞，主力做衣櫃、電視櫃的部門。Frankie說當時返工都會見到不少明星，最深刻是周柏豪真人很高。

Frankie讀書時原來曾在大型傢俬店做過兩年兼職。（張祖銘攝）

通常他又講到一些收納貼士，認為MIRROR中以呂爵安（Edan）最需要收納，而最整潔的一定是李駿傑（Jeremy），始終他拍過整理家居的節目。至於Frankie本人，他認為自己是亂中有序。

今日有傳聞指MIRROR將缺席年底的頒獎禮， Frankie說自己都有收到消息，主要因為排練演唱會，他說：「因為演唱會都好耐之後，我哋演唱會由一月開始，所以我覺得公司有咁嘅安排我都明白，如果有得參與我都想參與，但係如果為咗排演唱會排得熟啲嘅話，我都會等公司安排。」

問到是團體缺席還是個別成員都會缺席，Frankie說自己太清楚，因為只是收到一句簡短的message通知，他坦言自己都想出席頒獎禮，並謂：「都想去頒獎禮，但係每年演唱會真係排得太趕，每年做完我哋都覺得可以再排得熟啲，寧願擺時間去排演唱會，尊重公司俾我哋嘅決定。（所以今次準備得好充足？）今次要更加準備，萬全到最Good show畀大家睇，大家會睇到好Show㗎！」

今日有指柳應廷、Jeremy和ERROR的餐廳陷入金錢糾紛，結業後被貼街招追數，Frankie暫時未跟他們見面，各自都有要忙的工作，他說：「我覺得面對面問好啲，我都有send個message關心佢哋，唔諗住佢會覆，祝佢心情好啲，但我覺得見到面先講好啲。」