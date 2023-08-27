吳君如Barbie粉跳住Aerobics出場極震撼　Edan同鄭中基笑到停唔到

呂爵安（Edan）演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》 今晚（26日）舉行第二場，毛舜筠等嘉賓亦有捧場，第二晚的氣氛更加熱烈，事關除了鄭中基之外還神秘嘉賓！



Edan演唱會的第二埸嘉賓有鄭中基和吳君如。（胡凱欣 攝）

鄭中基唱歌，正呀！（胡凱欣 攝）

呂爵安（Edan）和鄭中基兩人在台上講到以前於電影《闔家辣》開鏡前圍讀（即是演員們坐在一起讀劇本）的相處，表示初入行的他十分「有自信」，竟然敢膽敢在眾多前輩面前說意見。Edan說：「我走去講意見仲要講得好開心。呢度應該點，咁樣可以好啲囉，諗返起真係覺得傻咗囉。」

呂爵安（Edan）好靚仔！（胡凱欣 攝）

鄭中基提到第一次見到Edan的感覺就是覺得他很有自信，隨後鄭中基亦說自己並不是經常教人的，他說：「我連自己啲細路都唔教…住。」Edan即爆出鄭中基醉酒後捉着他來教他，令他獲益不少。鄭中基亦有說到Edan下一次開演唱會記得要早點跟他說，才可以教他更多的東西。Edan即說：「如果有下次嘅話，聽日咪下一次囉。」之後兩人就合唱了Edan表示最喜歡的《閉目入神》。

鄭中基爆好多秘密！（胡凱欣 攝）

鄭中基爆好多秘密！（胡凱欣 攝）

到第二位嘉賓出場時，正當大家都十分期待之際，Edan介紹第二位時就表示嘉賓還是鄭中基，令全場都爆笑。鄭中基一上台又重演父子相擁的戲碼，之後Edan才正式介紹真正的第二位嘉賓出場，他的「姑媽」吳君如。吳君如穿着一身Barbie色健身舞裝出場，更做出她在戲中的招牌動作「健身舞操」。吳君如一出場即表示要親吻Edan，又說她出來就要唱歌，最後三人在台上唱了《萬水千山總是情》，十分爆笑。

呂爵安（Edan）演唱會第二場，鄭中基換完衫再出場（胡凱欣 攝）

呂爵安（Edan）演唱會第二場，鄭中基換完衫再出場。（胡凱欣 攝）

唱畢《萬水千山總是情》後，吳君如表示要換衣服，更即場在台上換起衣服，但因為在台上換不了下半身，所以最後她只加上了牛仔外套及配件。然後三人在台上再多唱了一首歌《辣到出汁》，吳君如一邊唱一邊扭動身軀，十分搶眼。

吳君如跳招牌「健身舞操」。（胡凱欣 攝）