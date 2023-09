陰謀論者瘋傳DJ Avicii死因不單純　歌曲MV揭發販賣人口被滅口？

瑞典著名DJ Avicii(原名Tim Bergling)於2018年4月自殺身亡,消息震驚全球,令全球粉絲心碎。Avicii至今逝世5年其歌曲仍是樂迷心目中的經典,日前9月8日是Avicii的34歲生忌,不少名人及知名DJ都出Post紀念這位天才,不過同時亦令網民重提網絡瘋傳的陰謀論,指Avicii的死因並不單純。

瑞典著名DJ Avicii(原名Tim Bergling)於2018年4月自殺身亡。(IG圖片)

2020年,有國際黑客組織「Anonymous」發布片段大爆驚人黑幕,指Avicii並不是自殺身亡,而是被謀殺後偽裝成自殺,加上其家人在事發兩星期後才公開證實此事,令不少網民認為事件有可疑。根據組織表示,Avicii的死因是因為他掌握了販賣及性侵未成年少女的真相,更得悉世界各地的社會名流,甚至國家元首都有參與其中,為免他公開名單才將他滅口。

另外,Avicii於2015年推出的歌曲《For a Better Day》有關,而該歌曲的MV亦以販賣兒童為主題,更被認為是想暗示存在國際人口販賣內幕。

點擊下圖看《For a Better Day》MV的暗示:

+ 1

Avicii離世三年後,瑞典知名記者Måns Mosesson所撰寫的傳記《Tim – The Official Biography of Avicii》就記錄了Avicii離世前的最後一篇日記。書中記錄了Avicii因酗酒和止痛藥成癮的各種康復和住院經歷,還有在2016年底公開指沒有時間過凡人生活,而宣布停止舉辦演唱會後的兩年生活點滴。Avicii生前飽受胰腺炎的折磨,醫生強烈建議他至少戒酒及垃圾食物六個月,否則一輩子都要承受慢性痛楚,而這個時候Avicii便開始寫日子,更表示在這段時間度過了愉快的時光。