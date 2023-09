So Ching蘇芷晴退出COLLAR後最新動向　未放棄音樂夢翻唱HIT歌

COLLAR前成員蘇芷晴(So Ching)5月時宣布退團,希望找回生活中的快樂泉源,主力教跳舞,重回跳舞老師行列。9月14日So Ching突公布新動向,令其fans「師弟妹」相當激動﹗



So Ching的男友李啟言(阿Mo)於去年7月因為MIRROR的演唱會中受重傷至今。(IG@momo.lky)

So Ching蘇芷晴退出COLLAR後,重執跳舞教鞭。(IG:@soching_nat)

So Ching於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》以第6名畢業,雖已離開COLLAR但似乎未有放棄音樂夢。9月14日發IG STORY公布新動向,翻唱人氣韓團NewJeans新作《Cool With You》:「搞到勁耐終於出到,第一次整呢類COVER粗粗地睇住先,希望你哋鍾意。PS多謝Admin們監督同催促,如果唔係,我應該唔會出到呢條片。」

So Ching蘇芷晴預告9月14日晚首播翻唱歌。(IG:@soching_nat)

其YouTube預告9月14日晚上8時會首播,簡介中以英文寫上:「This is my very first time doing cover in singing and tryyyyy to edit it by myself. And thanks so much for the helping hands by my admins!! Hope you guys enjoy it!! Chao! :p」